02 мая 2023

Курганцы стали чаще покупать дома на колесах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тулы. Лето. Тула, туристы, тульский кремль, дом на колесах, туризм
В Кургане больше людей переходят на автодома Фото:

В Курганской области в несколько раз вырос спрос на автодома. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто».

«В апреле спрос на автодома с пробегом в Курганской области вырос более чем в 5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений о продаже автодомов с пробегом на „Авито Авто“ в регионе за год увеличилось на 25%», — рассказали URA.RU эксперты.

Сообщается, что самым востребованным типом дома на колесах стал прицеп-дача. Средняя цена, которую курганцам придется заплатить за автодом с пробегом, составила 250 000 рублей. «Развитие внутреннего туризма способствует интересу россиян к автодомам. Как правило, цена кемпера с пробегом значительно ниже, чем нового автодома, что напрямую сказывается на росте спроса на данный вид транспорта», — пояснили URA.RU специалисты «Авито Авто».

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стали чаще продавать трехлетние машины. Самыми востребованными брендами стали LADA, Toyota и Kia.

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В Курганской области в несколько раз вырос спрос на автодома. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто». «В апреле спрос на автодома с пробегом в Курганской области вырос более чем в 5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений о продаже автодомов с пробегом на „Авито Авто“ в регионе за год увеличилось на 25%», — рассказали URA.RU эксперты. Сообщается, что самым востребованным типом дома на колесах стал прицеп-дача. Средняя цена, которую курганцам придется заплатить за автодом с пробегом, составила 250 000 рублей. «Развитие внутреннего туризма способствует интересу россиян к автодомам. Как правило, цена кемпера с пробегом значительно ниже, чем нового автодома, что напрямую сказывается на росте спроса на данный вид транспорта», — пояснили URA.RU специалисты «Авито Авто». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стали чаще продавать трехлетние машины. Самыми востребованными брендами стали LADA, Toyota и Kia.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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