Курганцы стали чаще покупать дома на колесах

В Курганской области в несколько раз вырос спрос на автодома. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто».
«В апреле спрос на автодома с пробегом в Курганской области вырос более чем в 5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений о продаже автодомов с пробегом на „Авито Авто“ в регионе за год увеличилось на 25%», — рассказали URA.RU эксперты.
Сообщается, что самым востребованным типом дома на колесах стал прицеп-дача. Средняя цена, которую курганцам придется заплатить за автодом с пробегом, составила 250 000 рублей. «Развитие внутреннего туризма способствует интересу россиян к автодомам. Как правило, цена кемпера с пробегом значительно ниже, чем нового автодома, что напрямую сказывается на росте спроса на данный вид транспорта», — пояснили URA.RU специалисты «Авито Авто».
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области стали чаще продавать трехлетние машины. Самыми востребованными брендами стали LADA, Toyota и Kia.
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