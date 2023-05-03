Тюменца придавило деревом во время вырубки леса

Мужчина получил тяжелые травмы по время вырубки леса Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Житель Тюменской области получил тяжелые травмы от падения дерева во время вырубки леса. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Теперь работодатель должен выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

«Установлено, что в январе 2023 года во время выполнения работ по вырубке деревьев на сейсморазведочной партии № 5 в Уватском районе работник получил удар стволом дерева. В результате несчастного случая мужчине причинены повреждения (переломы костей левой руки, ноги, ребер, ушибы, ссадины), которые относятся к категории тяжелых», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском о выплате пострадавшему мужчине 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Требование было поддержано.