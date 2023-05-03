03 мая 2023

Тюменца придавило деревом во время вырубки леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Черная речка - тюменская "Рублевка". Тюменский район, Тюменская область, рубка леса, черная речка
Мужчина получил тяжелые травмы по время вырубки леса Фото:

Житель Тюменской области получил тяжелые травмы от падения дерева во время вырубки леса. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Теперь работодатель должен выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

«Установлено, что в январе 2023 года во время выполнения работ по вырубке деревьев на сейсморазведочной партии № 5 в Уватском районе работник получил удар стволом дерева. В результате несчастного случая мужчине причинены повреждения (переломы костей левой руки, ноги, ребер, ушибы, ссадины), которые относятся к категории тяжелых», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском о выплате пострадавшему мужчине 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Требование было поддержано.

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Житель Тюменской области получил тяжелые травмы от падения дерева во время вырубки леса. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Теперь работодатель должен выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. «Установлено, что в январе 2023 года во время выполнения работ по вырубке деревьев на сейсморазведочной партии № 5 в Уватском районе работник получил удар стволом дерева. В результате несчастного случая мужчине причинены повреждения (переломы костей левой руки, ноги, ребер, ушибы, ссадины), которые относятся к категории тяжелых», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Прокуратура обратилась в суд с иском о выплате пострадавшему мужчине 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Требование было поддержано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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