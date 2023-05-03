Власти ЯНАО скрыли отчет о работе экс-омбудсмена Сака

Анатолий Сак покинул пост уполномоченного в феврале 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доклад о работе уполномоченного по правам человека в ЯНАО за 2022 году не был опубликован, так как Анатолий Сак незадолго до своего выхода на пенсию нарушил негласные «правила игры». Как сообщили источники URA.RU во властных структурах, омбудсмен позволял критиковать социальный блок правительства и пытался согласовать преемника в обход установленных процедур.

«Отчет о деятельности уполномоченного по правам человека в 2022 году решили не публиковать, так как незадолго до своей отставки Сак позволял себе критику в адрес органов власти региона, а после — попытался вести свою игру, пытаясь согласовать кандидатуру преемника в обход правительства. То, что доклад не стали публиковать — сигнал чиновникам всех уровней: правила игры нарушать не следует», — рассказали собеседники.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу правительства ЯНАО с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что Анатолий Сак подал в отставку с поста уполномоченного в феврале 2023 года. В настоящее время должность омбудсмена занял экс-депутат законодательного собрания Андрей Нестерук.