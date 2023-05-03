На Тюменскую область надвигаются дожди, грозы и шквалистый ветер

На Тюменскую область надвигаются дожди, грозы и ветер скоростью до 17 м/с. Погода резко изменится 5 мая. Об этом сообщает официальный паблик регионального управления МЧС в соцсети «ВКонтакте».
«По данным Тюменского ЦГМС 05 мая 2023 года в северных районах Тюменской области ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 17 м/с. Температура днем +23+28. Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — указано в сообщении регионального управления МЧС по Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области потеплеет до +26 градусов. 9 мая на территории региона также ожидается теплая погода.
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