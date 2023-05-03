03 мая 2023

На Тюменскую область надвигаются дожди, грозы и шквалистый ветер

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Погода в Тюменской области резко изменится 5 мая Фото:

На Тюменскую область надвигаются дожди, грозы и ветер скоростью до 17 м/с. Погода резко изменится 5 мая. Об этом сообщает официальный паблик регионального управления МЧС в соцсети «ВКонтакте».

«По данным Тюменского ЦГМС 05 мая 2023 года в северных районах Тюменской области ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 17 м/с. Температура днем +23+28. Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — указано в сообщении регионального управления МЧС по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области потеплеет до +26 градусов. 9 мая на территории региона также ожидается теплая погода.

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На Тюменскую область надвигаются дожди, грозы и ветер скоростью до 17 м/с. Погода резко изменится 5 мая. Об этом сообщает официальный паблик регионального управления МЧС в соцсети «ВКонтакте». «По данным Тюменского ЦГМС 05 мая 2023 года в северных районах Тюменской области ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 17 м/с. Температура днем +23+28. Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — указано в сообщении регионального управления МЧС по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области потеплеет до +26 градусов. 9 мая на территории региона также ожидается теплая погода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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