В Кургане основатель музыкального проекта собрался раздавать деньги уличным музыкантам

В Кургане автор музыкального проекта пообещал материально отметить уличных музыкантов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане основатель проекта «Квартирник45» пообещал отмечать материально талантливых уличных музыкантов. Об этом Роман Можельский написал в посте на странице группы проекта в соцсети «ВКонтакте».

«Запускаю проект по поддержке уличных музыкантов — „Музыкальный рейд“. Каждый погожий четверг с 18:00 до 19:00 буду выходить на улицы города… в поиске новых талантов. Понравившихся музыкантов буду отмечать материально», — написал в посте Можельский.

Руководитель музыкального проекта подчеркнул, что для лучших уличных музыкантов будут организованы концерты на центральной сцене ЦПКиО. По словам Можельского в конце «Сезона уличной музыки-2023» путем зрительского голосования определят победителя, который получит денежный приз, а также право выступить в Курганской областной филармонии на праздновании дня рождения проекта «Квартирник45».

Ранее URA.RU писало, как Роману Можельскому выписали уникальный штраф. Когда выступали уличные музыканты, скопилось много горожан, что было квалифицировано как нарушение порядка.