Тюменского депутата отправили в колонию за махинации с госконтрактами

05 мая 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Олег Подковыров приговорен к 4 годам 6 месяцам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший депутат Тобольской городской думы Олег Подковыров признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное служебным лицом с использованием своего положения, в крупном размере. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в 2021 году компанию Подковырова ООО «Аргумент» заподозрили в махинациях во время исполнения контрактов по уборке мусора после сноса домов. «Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего директора ООО „Аргумент“. Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки», — указано в сообщении областной прокуратуры. Следствием установлено, что с 2018 по 2019 года компания Подковырова исполняла муниципальный контракт на выполнение работ по сносу аварийного жилья в Тобольске. При этом, организация получала деньги из местного бюджета за работы, которые фактически не проводились. Для этого в городскую администрацию от ООО «Аргумент» предоставлялись фиктивные документы. Размер причиненного муниципальному бюджету ущерба превысил 1,5 млн. рублей. Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, и приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Также у него был конфискован экскаватор Hitachi ZX270 стоимостью 3,5 млн рублей. Подковырова взяли под стражу в зале суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший депутат Тобольской городской думы Олег Подковыров признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное служебным лицом с использованием своего положения, в крупном размере. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в 2021 году компанию Подковырова ООО «Аргумент» заподозрили в махинациях во время исполнения контрактов по уборке мусора после сноса домов. «Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего директора ООО „Аргумент“. Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки», — указано в сообщении областной прокуратуры. Следствием установлено, что с 2018 по 2019 года компания Подковырова исполняла муниципальный контракт на выполнение работ по сносу аварийного жилья в Тобольске. При этом, организация получала деньги из местного бюджета за работы, которые фактически не проводились. Для этого в городскую администрацию от ООО «Аргумент» предоставлялись фиктивные документы. Размер причиненного муниципальному бюджету ущерба превысил 1,5 млн. рублей. Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, и приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Также у него был конфискован экскаватор Hitachi ZX270 стоимостью 3,5 млн рублей. Подковырова взяли под стражу в зале суда.