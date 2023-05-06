06 мая 2023
05 мая 2023

Курганские полицейские раскрыли данные о детском травматизме на дорогах

В Курганской области с начала года в ДТП погибли два ребенка-пассажира
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, силовики, дорожное движение, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорога, автотранспорт, дорожная безопасность
Госавтоинспекторы сообщили о погибших в ДТП детях Фото:

С начала года в Курганской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли два ребенка-пассажира. Эта информация опубликована на сайте регионального УМВД России.

«В текущем году в Курганской области два ребенка-пассажира погибли, получили травмы 16 несовершеннолетних пассажиров. Также пострадали девять пешеходов и два велосипедиста», — указано в сообщении. В предстоящие длинные выходные дни полицейские призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах региона.

Ранее в области возбудили уголовное дело по подозрению в оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом на трассе, в котором пострадали дети. Сообщалось о двух несовершеннолетних.

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С начала года в Курганской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли два ребенка-пассажира. Эта информация опубликована на сайте регионального УМВД России. «В текущем году в Курганской области два ребенка-пассажира погибли, получили травмы 16 несовершеннолетних пассажиров. Также пострадали девять пешеходов и два велосипедиста», — указано в сообщении. В предстоящие длинные выходные дни полицейские призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах региона. Ранее в области возбудили уголовное дело по подозрению в оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом на трассе, в котором пострадали дети. Сообщалось о двух несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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