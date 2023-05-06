Курганские полицейские раскрыли данные о детском травматизме на дорогах

С начала года в Курганской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли два ребенка-пассажира. Эта информация опубликована на сайте регионального УМВД России.
«В текущем году в Курганской области два ребенка-пассажира погибли, получили травмы 16 несовершеннолетних пассажиров. Также пострадали девять пешеходов и два велосипедиста», — указано в сообщении. В предстоящие длинные выходные дни полицейские призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах региона.
Ранее в области возбудили уголовное дело по подозрению в оказании небезопасных услуг после ДТП с микроавтобусом на трассе, в котором пострадали дети. Сообщалось о двух несовершеннолетних.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.