За активностью курганских политиков в соцсетях установят спецконтроль

Политиков просят тщательно продумывать информацию, которую они постят в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед президентскими выборами 2024 года Москва взяла на контроль активность в соцсетях действующих и бывших курганских депутатов, склонных к критике властей. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к правительству.

«Почти 90 региональных политиков попали в центр внимания кураторов после поддержки мятежа основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина. Контроль за ними решили продолжить. С нелояльными к действующей власти будут общаться отдельно», — говорят инсайдеры.

По их данным, мониторинг ведется с помощью специальной программы. В связи с этим политикам рекомендуют тщательно продумывать посты в соцсетях. Выборы президента РФ пройдут в марте 2024 года.

Ранее в поддержке Пригожина и его действий был замечен депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков. В его тг-канале регулярно появлялись посты про лидера ЧВК «Вагнер». В разговоре с корреспондентом URA.RU Ильтяков пояснил, что ему импонировала работа вагреновцев и Пригожина в зоне СВО. А та информация, которую он постил, не была деструктивной и не нарушала закон.

«Мне видится, что мы обязаны быть благодарны за те победы, что принесли ребята из группы „Вагнер“. Во многом они шли вперед, не боясь, благодаря их лидеру. Придать забвению подвиги воинов, значит оболгать и предать. Так поступать недопустимо», — сказал Ильтяков.

Ограничений на публикации в соцсетях депутатам ГД не поступало. Курганский политик при этом уверен, что депутаты, которые размещают какую-либо информацию на своих страницах должны делать это осмысленно. При этом не опасаться и писать критику, если она конструктивна. Власти при этом узнают о проблеме и смогут отреагировать, чтобы вовремя исправить.

URA.RU писало, что в ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж, который закончился вечером того же дня. 23 августа разбился бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнер». В результате происшествия погибли 10 человек. Росавиация сообщала, что в момент крушения в самолете числились бизнесмен Евгений Пригожин и командир частной компании Дмитрий Уткин.