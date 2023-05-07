07 мая 2023

Где в Курганской области бушуют пожары. Карта

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Из-за сильных пожаров в регионе был введен режим ЧС Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области действуют восемь ландшафтных и четыре лесных пожара. На основе данных ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU составило карту.

«Из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам региона, три удалось локализовать (с. Попово Варгашинского МО, д. Плоская Шадринского МО, с. Кодское Шатровского МО) и один полностью ликвидировать (с. Иванково Альменевского МО). По-прежнему, наиболее сложная ситуация остается в г. Кургане и д. Юлдус Шадринского МО», — указано на сайте ГУ МЧС.

В Варгашинском, Кетовском и Далматовском муниципальных округах распространение пожаров было остановлено. В Белозерском муниципальном округе пожар локализуют.

Из-за масштабных пожаров в Курганской области был введен режим ЧС. В Курганской области работает глава МЧС России Александр Куренков.

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В Курганской области действуют восемь ландшафтных и четыре лесных пожара. На основе данных ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU составило карту. «Из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам региона, три удалось локализовать (с. Попово Варгашинского МО, д. Плоская Шадринского МО, с. Кодское Шатровского МО) и один полностью ликвидировать (с. Иванково Альменевского МО). По-прежнему, наиболее сложная ситуация остается в г. Кургане и д. Юлдус Шадринского МО», — указано на сайте ГУ МЧС. В Варгашинском, Кетовском и Далматовском муниципальных округах распространение пожаров было остановлено. В Белозерском муниципальном округе пожар локализуют. Из-за масштабных пожаров в Курганской области был введен режим ЧС. В Курганской области работает глава МЧС России Александр Куренков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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