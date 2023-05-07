Где в Курганской области бушуют пожары. Карта

08 мая 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Из-за сильных пожаров в регионе был введен режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области действуют восемь ландшафтных и четыре лесных пожара. На основе данных ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU составило карту. «Из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам региона, три удалось локализовать (с. Попово Варгашинского МО, д. Плоская Шадринского МО, с. Кодское Шатровского МО) и один полностью ликвидировать (с. Иванково Альменевского МО). По-прежнему, наиболее сложная ситуация остается в г. Кургане и д. Юлдус Шадринского МО», — указано на сайте ГУ МЧС. В Варгашинском, Кетовском и Далматовском муниципальных округах распространение пожаров было остановлено. В Белозерском муниципальном округе пожар локализуют. Из-за масштабных пожаров в Курганской области был введен режим ЧС. В Курганской области работает глава МЧС России Александр Куренков.

В Курганской области действуют восемь ландшафтных и четыре лесных пожара. На основе данных ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU составило карту. «Из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам региона, три удалось локализовать (с. Попово Варгашинского МО, д. Плоская Шадринского МО, с. Кодское Шатровского МО) и один полностью ликвидировать (с. Иванково Альменевского МО). По-прежнему, наиболее сложная ситуация остается в г. Кургане и д. Юлдус Шадринского МО», — указано на сайте ГУ МЧС. В Варгашинском, Кетовском и Далматовском муниципальных округах распространение пожаров было остановлено. В Белозерском муниципальном округе пожар локализуют. Из-за масштабных пожаров в Курганской области был введен режим ЧС. В Курганской области работает глава МЧС России Александр Куренков.