В некоторых точках Тюменской области идет сильное задымление. Видео

08 мая 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

На территории Тюменской области сильный запах гари и не очень хорошая видимость Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюменской области из-за пожаров поднялся сильный смог около деревни Коняшина (Тюменский район), Ивашкино (Нижнетавдинский район) и на трассе Аромашево — Вагай. Об этом сообщают очевидцы. «Дым по всей округе в районе деревни Коняшина. На трассе сильный запах гари и не очень хорошая видимость. Примерно такая же ситуация в деревне Ивашкино. Есть угроза распространения ландшафтного пожара, с воздуха уже работает ИЛ-76. На трассе Аромашево — Вагай идет задымление недалеко от деревни Уткарма», — передают «Темы Тюмени» и «ЧС Тюмень» в своих telegram-каналах.

В Тюменской области из-за пожаров поднялся сильный смог около деревни Коняшина (Тюменский район), Ивашкино (Нижнетавдинский район) и на трассе Аромашево — Вагай. Об этом сообщают очевидцы. «Дым по всей округе в районе деревни Коняшина. На трассе сильный запах гари и не очень хорошая видимость. Примерно такая же ситуация в деревне Ивашкино. Есть угроза распространения ландшафтного пожара, с воздуха уже работает ИЛ-76. На трассе Аромашево — Вагай идет задымление недалеко от деревни Уткарма», — передают «Темы Тюмени» и «ЧС Тюмень» в своих telegram-каналах.