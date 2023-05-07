07 мая 2023

В некоторых точках Тюменской области идет сильное задымление. Видео

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На территории Тюменской области сильный запах гари и не очень хорошая видимость Фото:
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В Тюменской области из-за пожаров поднялся сильный смог около деревни Коняшина (Тюменский район), Ивашкино (Нижнетавдинский район) и на трассе Аромашево — Вагай. Об этом сообщают очевидцы.

«Дым по всей округе в районе деревни Коняшина. На трассе сильный запах гари и не очень хорошая видимость. Примерно такая же ситуация в деревне Ивашкино. Есть угроза распространения ландшафтного пожара, с воздуха уже работает ИЛ-76. На трассе Аромашево — Вагай идет задымление недалеко от деревни Уткарма», — передают «Темы Тюмени» и «ЧС Тюмень» в своих telegram-каналах.

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В Тюменской области из-за пожаров поднялся сильный смог около деревни Коняшина (Тюменский район), Ивашкино (Нижнетавдинский район) и на трассе Аромашево — Вагай. Об этом сообщают очевидцы. «Дым по всей округе в районе деревни Коняшина. На трассе сильный запах гари и не очень хорошая видимость. Примерно такая же ситуация в деревне Ивашкино. Есть угроза распространения ландшафтного пожара, с воздуха уже работает ИЛ-76. На трассе Аромашево — Вагай идет задымление недалеко от деревни Уткарма», — передают «Темы Тюмени» и «ЧС Тюмень» в своих telegram-каналах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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