Костомаров написал первый пост после госпитализации и выложил фото. Скрин

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Роман Костомаров вышел на связь со всеми, кто его поддерживал Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров поблагодарил всех, кто поддерживал его во время его болезни. Пост с благодарностью впервые с момента госпитализации сам спортсмен опубликовал в своих соцсетях.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации. Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал Роман Костомаров под постом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда у него диагностировали пневмонию, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений врачи провели ампутацию олимпийскому чемпиону на ногах и кистях рук.

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Фигурист Роман Костомаров поблагодарил всех, кто поддерживал его во время его болезни. Пост с благодарностью впервые с момента госпитализации сам спортсмен опубликовал в своих соцсетях. «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации. Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал Роман Костомаров под постом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда у него диагностировали пневмонию, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений врачи провели ампутацию олимпийскому чемпиону на ногах и кистях рук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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