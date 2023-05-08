Костомаров написал первый пост после госпитализации и выложил фото. Скрин

08 мая 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров вышел на связь со всеми, кто его поддерживал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Фигурист Роман Костомаров поблагодарил всех, кто поддерживал его во время его болезни. Пост с благодарностью впервые с момента госпитализации сам спортсмен опубликовал в своих соцсетях. «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации. Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал Роман Костомаров под постом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда у него диагностировали пневмонию, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений врачи провели ампутацию олимпийскому чемпиону на ногах и кистях рук. Скрин: соцсети Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров поблагодарил всех, кто поддерживал его во время его болезни. Пост с благодарностью впервые с момента госпитализации сам спортсмен опубликовал в своих соцсетях. «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации. Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал Роман Костомаров под постом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Костомаров попал в реанимацию в январе. Тогда у него диагностировали пневмонию, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений врачи провели ампутацию олимпийскому чемпиону на ногах и кистях рук.