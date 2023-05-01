Sport24: Костомаров пока не готов к протезированию

Фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову пока не могут провести операцию по протезированию конечностей. Этому мешает ослабленное здоровье спортсмена. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«К протезированию нельзя приступать. Организм [Романа Костомарова] еще достаточно не окреп. <…> Есть еще многие проблемы, которые нужно решать медикаментозно», — пишут авторы
Ранее сообщалось, что Романа Костомарова готовят к операции по протезированию. Спортсмен попал в реанимацию в январе с пневмонией. После у Костомарова начались осложнения, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В феврале олимпийскому чемпиону пришлось перенести несколько операций по ампутации конечностей.
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