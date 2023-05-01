Sport24: Костомаров пока не готов к протезированию

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Роман Костомаров может сделать операцию по протезированию в Германии, пишет издание Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову пока не могут провести операцию по протезированию конечностей. Этому мешает ослабленное здоровье спортсмена. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«К протезированию нельзя приступать. Организм [Романа Костомарова] еще достаточно не окреп. <…> Есть еще многие проблемы, которые нужно решать медикаментозно», — пишут авторы Sport24, ссылаясь на свой источник. Предполагается, что спортсмену будут проводить операцию в Германии.

Ранее сообщалось, что Романа Костомарова готовят к операции по протезированию. Спортсмен попал в реанимацию в январе с пневмонией. После у Костомарова начались осложнения, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В феврале олимпийскому чемпиону пришлось перенести несколько операций по ампутации конечностей.

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Фигуристу и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову пока не могут провести операцию по протезированию конечностей. Этому мешает ослабленное здоровье спортсмена. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «К протезированию нельзя приступать. Организм [Романа Костомарова] еще достаточно не окреп. <…> Есть еще многие проблемы, которые нужно решать медикаментозно», — пишут авторы Sport24, ссылаясь на свой источник. Предполагается, что спортсмену будут проводить операцию в Германии. Ранее сообщалось, что Романа Костомарова готовят к операции по протезированию. Спортсмен попал в реанимацию в январе с пневмонией. После у Костомарова начались осложнения, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В феврале олимпийскому чемпиону пришлось перенести несколько операций по ампутации конечностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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