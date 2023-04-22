Главврач назвал примерные сроки восстановления Костомарова

Главврач Авербах: восстановление Костомарова займет полгода

Наличие осложнений может продлить срок восстановления Костомарова, заявил врач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров может остаться под контролем врачей на полгода, но из-за наличия осложнений этот процесс рискует затянуться на несколько лет. Об этом рассказал главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

«Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но учитывая его осложнения, это может продлиться вплоть до нескольких лет», — цитирует Авербаха Sport24 . По его словам, несмотря на ранее имеющуюся информацию о том, что вероятность наступления благополучного исхода оценивалась как крайне низкая, сейчас спортсмен идет на поправку. При этом врачам не стоит расслабляться, так как впереди Костомарова ожидает долгий курс восстановления, заключил Авербах.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В феврале ему ампутировали стопу на левой ноге для устранения некроза и прекращения отмирания клеток. Источник в больнице «Коммунарка» 17 марта передал, что Роману Костомарову ампутировали голени обеих ног, а также кисть руки.