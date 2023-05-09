Курганская епархия помогает погорельцам из поселка Камчиха

10 мая 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

Курганская епархия оказывает помощь погорельцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центр «Милосердие» Курганской епархии обратились первые погорельцы из поселка Камчиха. Им помогли продуктами и одеждой. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии РПЦ. «Пострадавшим от пожаров жителям поселка Камчиха выдали экстренный набор: постельное белье, продукты, предметы гигиены. Собирается партия гуманитарной помощи для 50 человек в КЦ „Курган“, где временно расселили погорельцев», — говорится на сайте епархии. По информации епархии, формируется гуманитарный груз в пострадавшую деревню Юлдус Шадринского района. «В Шадринской епархии создан оперативный штаб помощи пострадавшим от пожаров», — указано на сайте епархии. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат на нужды погорельцев. Также власти выпустили постановление о выплатах семьям погибших в пожарах.

В центр «Милосердие» Курганской епархии обратились первые погорельцы из поселка Камчиха. Им помогли продуктами и одеждой. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии РПЦ. «Пострадавшим от пожаров жителям поселка Камчиха выдали экстренный набор: постельное белье, продукты, предметы гигиены. Собирается партия гуманитарной помощи для 50 человек в КЦ „Курган“, где временно расселили погорельцев», — говорится на сайте епархии. По информации епархии, формируется гуманитарный груз в пострадавшую деревню Юлдус Шадринского района. «В Шадринской епархии создан оперативный штаб помощи пострадавшим от пожаров», — указано на сайте епархии. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат на нужды погорельцев. Также власти выпустили постановление о выплатах семьям погибших в пожарах.