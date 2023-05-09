09 мая 2023

Курганская епархия помогает погорельцам из поселка Камчиха

© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, гуманитарная помощь, вещи для беженцев, вещи для погорельцев
Курганская епархия оказывает помощь погорельцам Фото:

В центр «Милосердие» Курганской епархии обратились первые погорельцы из поселка Камчиха. Им помогли продуктами и одеждой. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии РПЦ.

«Пострадавшим от пожаров жителям поселка Камчиха выдали экстренный набор: постельное белье, продукты, предметы гигиены. Собирается партия гуманитарной помощи для 50 человек в КЦ „Курган“, где временно расселили погорельцев», — говорится на сайте епархии.

По информации епархии, формируется гуманитарный груз в пострадавшую деревню Юлдус Шадринского района. «В Шадринской епархии создан оперативный штаб помощи пострадавшим от пожаров», — указано на сайте епархии.

Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат на нужды погорельцев. Также власти выпустили постановление о выплатах семьям погибших в пожарах.

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В центр «Милосердие» Курганской епархии обратились первые погорельцы из поселка Камчиха. Им помогли продуктами и одеждой. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии РПЦ. «Пострадавшим от пожаров жителям поселка Камчиха выдали экстренный набор: постельное белье, продукты, предметы гигиены. Собирается партия гуманитарной помощи для 50 человек в КЦ „Курган“, где временно расселили погорельцев», — говорится на сайте епархии. По информации епархии, формируется гуманитарный груз в пострадавшую деревню Юлдус Шадринского района. «В Шадринской епархии создан оперативный штаб помощи пострадавшим от пожаров», — указано на сайте епархии. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат на нужды погорельцев. Также власти выпустили постановление о выплатах семьям погибших в пожарах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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