Курганская епархия помогает погорельцам из поселка Камчиха

В центр «Милосердие» Курганской епархии обратились первые погорельцы из поселка Камчиха. Им помогли продуктами и одеждой. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии РПЦ.
«Пострадавшим от пожаров жителям поселка Камчиха выдали экстренный набор: постельное белье, продукты, предметы гигиены. Собирается партия гуманитарной помощи для 50 человек в КЦ „Курган“, где временно расселили погорельцев», — говорится на сайте епархии.
По информации епархии, формируется гуманитарный груз в пострадавшую деревню Юлдус Шадринского района. «В Шадринской епархии создан оперативный штаб помощи пострадавшим от пожаров», — указано на сайте епархии.
Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат на нужды погорельцев. Также власти выпустили постановление о выплатах семьям погибших в пожарах.
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