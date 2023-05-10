Baza: ФСБ предотвратила теракт в воинской части в Балашихе

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала пять человек за попытку теракта в воинской части в Балашихе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Спецслужбы задержали группу молодых людей, планировавших с помощью подкопа пробраться в подмосковную воинскую часть. <…> По версии правоохранителей, молодые люди собирались подорвать технику и устроить поджог», — говорится в сообщении. Уточняется, что самому младшему было 15 лет. На всех пятерых было заведено уголовное дело, передает Baza.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
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