Baza: ФСБ предотвратила теракт в воинской части в Балашихе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , построение, военнослужащие, военная форма, воинская часть, солдат
В Балашихе были пойманы люди, которые собирались совершить теракт в воинской части Фото:

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала пять человек за попытку теракта в воинской части в Балашихе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Спецслужбы задержали группу молодых людей, планировавших с помощью подкопа пробраться в подмосковную воинскую часть. <…> По версии правоохранителей, молодые люди собирались подорвать технику и устроить поджог», — говорится в сообщении. Уточняется, что самому младшему было 15 лет. На всех пятерых было заведено уголовное дело, передает Baza.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала пять человек за попытку теракта в воинской части в Балашихе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Спецслужбы задержали группу молодых людей, планировавших с помощью подкопа пробраться в подмосковную воинскую часть. <…> По версии правоохранителей, молодые люди собирались подорвать технику и устроить поджог», — говорится в сообщении. Уточняется, что самому младшему было 15 лет. На всех пятерых было заведено уголовное дело, передает Baza. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...