Baza: ФСБ предотвратила теракт в воинской части в Балашихе

10 мая 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

В Балашихе были пойманы люди, которые собирались совершить теракт в воинской части Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала пять человек за попытку теракта в воинской части в Балашихе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Спецслужбы задержали группу молодых людей, планировавших с помощью подкопа пробраться в подмосковную воинскую часть. <…> По версии правоохранителей, молодые люди собирались подорвать технику и устроить поджог», — говорится в сообщении. Уточняется, что самому младшему было 15 лет. На всех пятерых было заведено уголовное дело, передает Baza. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала пять человек за попытку теракта в воинской части в Балашихе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Спецслужбы задержали группу молодых людей, планировавших с помощью подкопа пробраться в подмосковную воинскую часть. <…> По версии правоохранителей, молодые люди собирались подорвать технику и устроить поджог», — говорится в сообщении. Уточняется, что самому младшему было 15 лет. На всех пятерых было заведено уголовное дело, передает Baza. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ России с целью уточнения информации. Ответ ожидается.