Польша изъяла у посольства РФ больше миллиона долларов

10 мая 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Польша решила изъять замороженные активы у российского посольства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Польские власти изъяли с банковских счетов российского посольства 1,2 миллиона долларов. Год назад они были заблокированы. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita. «Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 1,2 миллиона долларов на банковских счетах российского посольства, а недавно изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет», — пишут авторы польского издания. По их словам, власти Польши уверены, что эти средства используются для «финансирования терроризма». В 2022 году счета российского посольства в Польше были заморожены. Тогда представители самого посольства оспорили данное решение. Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины и замораживать российские средства. Юристы Еврокомиссии уверены, что после окончания конфликта на Украине Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы Центробанка. В США продолжаются споры по этому поводу. В Швейцарии завели 29 административных дел за попытки обойти санкции против РФ, передает телеканал 360.

Польские власти изъяли с банковских счетов российского посольства 1,2 миллиона долларов. Год назад они были заблокированы. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita. «Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 1,2 миллиона долларов на банковских счетах российского посольства, а недавно изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет», — пишут авторы польского издания. По их словам, власти Польши уверены, что эти средства используются для «финансирования терроризма». В 2022 году счета российского посольства в Польше были заморожены. Тогда представители самого посольства оспорили данное решение. Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины и замораживать российские средства. Юристы Еврокомиссии уверены, что после окончания конфликта на Украине Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы Центробанка. В США продолжаются споры по этому поводу. В Швейцарии завели 29 административных дел за попытки обойти санкции против РФ, передает телеканал 360.