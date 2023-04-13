Еврокомиссия решила вернуть России замороженные активы после СВО

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ЕС придется вернуть замороженные активы в полном объеме после конца СВО, отметили юристы ЕК Фото:
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После конца конфликта на Украине Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы ЦБ. К такому выводу пришли юристы Еврокомиссии (ЕК).

«Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы [России] нельзя трогать, поскольку однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России», — передает газета Die Welt решение юристов.

До конца спецоперации ЕК предлагает инвестировать замороженные счета в еврооблигации. Процент от прибыли будет идти на помощь Украине. Однако у комиссии нет решения проблемы, которая может возникнуть в случае потери средств.

После начала спецоперации ЕС заморозил активы ЦБ на сумму 23 миллиарда долларов. Ограничения коснулись не только активов ЦБ России. 9 марта RT сообщило, что Минфин США арестовал активы россиян на общую сумму в 58 миллиардов долларов за 2022 год.

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После конца конфликта на Украине Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы ЦБ. К такому выводу пришли юристы Еврокомиссии (ЕК). «Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы [России] нельзя трогать, поскольку однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России», — передает газета Die Welt решение юристов. До конца спецоперации ЕК предлагает инвестировать замороженные счета в еврооблигации. Процент от прибыли будет идти на помощь Украине. Однако у комиссии нет решения проблемы, которая может возникнуть в случае потери средств. После начала спецоперации ЕС заморозил активы ЦБ на сумму 23 миллиарда долларов. Ограничения коснулись не только активов ЦБ России. 9 марта RT сообщило, что Минфин США арестовал активы россиян на общую сумму в 58 миллиардов долларов за 2022 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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