Еврокомиссия решила вернуть России замороженные активы после СВО

После конца конфликта на Украине Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы ЦБ. К такому выводу пришли юристы Еврокомиссии (ЕК).
«Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы [России] нельзя трогать, поскольку однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России», — передает газета
До конца спецоперации ЕК предлагает инвестировать замороженные счета в еврооблигации. Процент от прибыли будет идти на помощь Украине. Однако у комиссии нет решения проблемы, которая может возникнуть в случае потери средств.
После начала спецоперации ЕС заморозил активы ЦБ на сумму 23 миллиарда долларов. Ограничения коснулись не только активов ЦБ России. 9 марта RT сообщило, что Минфин США арестовал активы россиян на общую сумму в 58 миллиардов долларов за 2022 год.
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