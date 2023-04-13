Еврокомиссия решила вернуть России замороженные активы после СВО

13 апреля 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

ЕС придется вернуть замороженные активы в полном объеме после конца СВО, отметили юристы ЕК Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После конца конфликта на Украине Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы ЦБ. К такому выводу пришли юристы Еврокомиссии (ЕК). «Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы [России] нельзя трогать, поскольку однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России», — передает газета Die Welt решение юристов. До конца спецоперации ЕК предлагает инвестировать замороженные счета в еврооблигации. Процент от прибыли будет идти на помощь Украине. Однако у комиссии нет решения проблемы, которая может возникнуть в случае потери средств. После начала спецоперации ЕС заморозил активы ЦБ на сумму 23 миллиарда долларов. Ограничения коснулись не только активов ЦБ России. 9 марта RT сообщило, что Минфин США арестовал активы россиян на общую сумму в 58 миллиардов долларов за 2022 год.

После конца конфликта на Украине Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы ЦБ. К такому выводу пришли юристы Еврокомиссии (ЕК). «Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы [России] нельзя трогать, поскольку однажды, когда конфликт закончится, их придется вернуть России», — передает газета Die Welt решение юристов. До конца спецоперации ЕК предлагает инвестировать замороженные счета в еврооблигации. Процент от прибыли будет идти на помощь Украине. Однако у комиссии нет решения проблемы, которая может возникнуть в случае потери средств. После начала спецоперации ЕС заморозил активы ЦБ на сумму 23 миллиарда долларов. Ограничения коснулись не только активов ЦБ России. 9 марта RT сообщило, что Минфин США арестовал активы россиян на общую сумму в 58 миллиардов долларов за 2022 год.