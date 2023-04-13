13 апреля 2023

Нуланд: в США идут споры вокруг 300 млрд долларов активов Центробанка России

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Виктория Нуланд: США продолжат передавать Украине средства, конфискованные у бизнесменов РФ Фото:
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В США идут споры вокруг судьбы замороженных активов Центрального банка РФ, а также капиталов, конфискуемых у российских предпринимателей. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«В феврале мы объявили о первом транше в рамках этих полномочий (на конфискацию частных средств) в 5,4 миллиона долларов, за ним последуют новые объявления. Конечно, продолжаются дискуссии о судьбе примерно 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые мы и наши союзники заморозили», — сказала Нуланд, выступая на форуме американо-украинского партнерства.

Она добавила, что в феврале власти США конфисковали в пользу Украины 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента со счета российского предпринимателя Константина Малофеева в банке Sunflower Bank. «Всемирный банк сейчас подсчитал, что реконструкция обойдется в 411 миллиардов долларов в следующее десятилетие», — добавила Нуланд.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что США и компания REPO, которая занимается поиском и изъятием собственности у России на основании санкций, заморозили активы бизнесменов из РФ на 30 миллиардов долларов. В январе глава рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс упомянул, что США готовы передать российские активы в пользу Украины. В феврале суд в США разрешил изъять 5 с лишним млн долларов, связанных с российским предпринимателем, председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. Депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в ответ на это Россия должна заморозить собственность американских юридических и физических лиц.

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В США идут споры вокруг судьбы замороженных активов Центрального банка РФ, а также капиталов, конфискуемых у российских предпринимателей. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «В феврале мы объявили о первом транше в рамках этих полномочий (на конфискацию частных средств) в 5,4 миллиона долларов, за ним последуют новые объявления. Конечно, продолжаются дискуссии о судьбе примерно 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые мы и наши союзники заморозили», — сказала Нуланд, выступая на форуме американо-украинского партнерства. Она добавила, что в феврале власти США конфисковали в пользу Украины 5 миллионов 379 тысяч 876 долларов и 94 цента со счета российского предпринимателя Константина Малофеева в банке Sunflower Bank. «Всемирный банк сейчас подсчитал, что реконструкция обойдется в 411 миллиардов долларов в следующее десятилетие», — добавила Нуланд. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что США и компания REPO, которая занимается поиском и изъятием собственности у России на основании санкций, заморозили активы бизнесменов из РФ на 30 миллиардов долларов. В январе глава рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс упомянул, что США готовы передать российские активы в пользу Украины. В феврале суд в США разрешил изъять 5 с лишним млн долларов, связанных с российским предпринимателем, председателем совета директоров группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым. Депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в ответ на это Россия должна заморозить собственность американских юридических и физических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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