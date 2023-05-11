Тюменцам рассказали, куда дешевле всего пристроить питомца на время отпуска

Дешевле всего в Тюмени можно пристроить животное на передержку в квартире

11 мая 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Бюджетнее всего принимают животных в обычных квартирах Фото: Размик Закарян © URA.RU Стоимость передержки животных в обычных квартирах и специализированных питомниках начинается от ста рублей и доходит почти до тысячи. Агентство URA.RU сделало подборку, куда и за сколько можно выгоднее всего пристроить питомца на время отпуска. Дешевле всего питомца примут на передержку в обычной квартире. Там цена за услуги начинается от 100 рублей за грызуна и от 150 рублей за животное крупного размера. «Постояльцы» здесь будут свободно передвигаться по квартире, а не сидеть в клетках. Корм нужно будет предоставить свой. Подобные объявления от частников можно найти на популярных интернет-сервисах. Чуть дороже принимают на передержку животных в специальной гостинице при зоомагазине «Мир, животные и растения». Сутки пребывания там обойдутся для тюменцев от 300 рублей. Животные будут содержаться в клетках. Питомник предназначен для кошек и некрупных собак. Дороже всего обойдется пребывание питомца в зоогостинице «Мурзилка». По словам хозяйки, животные там содержатся в отдельных «номерах». Стоимость пребывания за сутки в которых начинается от 500 рублей. Кроме того, в гостинице есть «семейные номера» для животных от одного хозяина. За передержку в них придется заплатить от 750 до 800 рублей.

Стоимость передержки животных в обычных квартирах и специализированных питомниках начинается от ста рублей и доходит почти до тысячи. Агентство URA.RU сделало подборку, куда и за сколько можно выгоднее всего пристроить питомца на время отпуска. Дешевле всего питомца примут на передержку в обычной квартире. Там цена за услуги начинается от 100 рублей за грызуна и от 150 рублей за животное крупного размера. «Постояльцы» здесь будут свободно передвигаться по квартире, а не сидеть в клетках. Корм нужно будет предоставить свой. Подобные объявления от частников можно найти на популярных интернет-сервисах. Чуть дороже принимают на передержку животных в специальной гостинице при зоомагазине «Мир, животные и растения». Сутки пребывания там обойдутся для тюменцев от 300 рублей. Животные будут содержаться в клетках. Питомник предназначен для кошек и некрупных собак. Дороже всего обойдется пребывание питомца в зоогостинице «Мурзилка». По словам хозяйки, животные там содержатся в отдельных «номерах». Стоимость пребывания за сутки в которых начинается от 500 рублей. Кроме того, в гостинице есть «семейные номера» для животных от одного хозяина. За передержку в них придется заплатить от 750 до 800 рублей.