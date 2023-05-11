Курганцы стали реже ездить на автобусах

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Автобусная остановка. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры автобуса, ожидание автобуса, транспортная реформа
В Кургане снизился показатель перевозки пассажиров и груза Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Жители Курганской области стали меньше ездить на общественном транспорте. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Пассажирооборот за январь — март 2023 года составил 63,3 миллиона пасс. км. Это почти на 20% меньше, чем за соответствующий период 2023 года», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что всего за период с января по март 2023 года перевезено почти семь миллионов пассажиров. Этот показатель сократился почти на 21% с 2022 года. Аналитики также включили в статистику данные с учетом субъектов малого предпринимательства, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров автобусами на коммерческой основе.

Изменились данные и грузооборота. По данным Свердловскстата, в Курганской области за указанный период было перевезено 0,6 миллионов тонн, что почти на 10% меньше, чем за 2022 год. Однако грузооборот, наоборот, увеличился на 10% и составил почти 82 миллиона тоннокилометров. Эта статистика составлена без учета субъектов малого бизнеса, где средняя численность работников не превышает 15 человек.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана объяснили сбои в работе общественного транспорта. Они связали нарушения в графике движения автобусов с пробками и светофорами.

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Жители Курганской области стали меньше ездить на общественном транспорте. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Пассажирооборот за январь — март 2023 года составил 63,3 миллиона пасс. км. Это почти на 20% меньше, чем за соответствующий период 2023 года», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что всего за период с января по март 2023 года перевезено почти семь миллионов пассажиров. Этот показатель сократился почти на 21% с 2022 года. Аналитики также включили в статистику данные с учетом субъектов малого предпринимательства, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров автобусами на коммерческой основе. Изменились данные и грузооборота. По данным Свердловскстата, в Курганской области за указанный период было перевезено 0,6 миллионов тонн, что почти на 10% меньше, чем за 2022 год. Однако грузооборот, наоборот, увеличился на 10% и составил почти 82 миллиона тоннокилометров. Эта статистика составлена без учета субъектов малого бизнеса, где средняя численность работников не превышает 15 человек. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана объяснили сбои в работе общественного транспорта. Они связали нарушения в графике движения автобусов с пробками и светофорами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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