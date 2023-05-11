11 мая 2023

Мэр Кургана выступила с обращением из-за ухудшения погоды

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Городская дума. Курган, ситникова елена
Мэр Кургана обратилась к курганцам из-за усиления ветра и высокой пожарной опасности Фото:
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Глава Кургана Елена Ситникова обратилась к горожанам из-за усиления ветра и высокой пожарной опасности в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале мэра.

«Коллеги из метеослужб прогнозируют усиление ветра и по 13 мая включительно установление на территории региона высокой, а в юго-западных районах Курганской области чрезвычайной пожарной опасности. <…> Убедительно прошу соблюдать все правила пожарной безопасности. Не разводите огонь, не готовьте пищу на огне или углях, не проводите никакие огневые работы», — написала Ситникова.

Также глава Кургана отметила, что все ответственные службы находятся в полной готовности, усилены патрули в микрорайонах СНТ и лесах. Они работают как днем, так и ночью. Мэр попросила горожан не оставаться в стороне и организовывать дежурства. «Нужны добровольцы для патрулирования вокруг Кургана лесов. Все, кто желает принять участие в патрулировании лесов, могут записаться по телефону +79068848884», — добавила Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана обратилась к горожанам из-за смога. Глава города просила курганцев быть осторожными и внимательными на дорогах из-за задымления от пожаров.

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Глава Кургана Елена Ситникова обратилась к горожанам из-за усиления ветра и высокой пожарной опасности в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале мэра. «Коллеги из метеослужб прогнозируют усиление ветра и по 13 мая включительно установление на территории региона высокой, а в юго-западных районах Курганской области чрезвычайной пожарной опасности. <…> Убедительно прошу соблюдать все правила пожарной безопасности. Не разводите огонь, не готовьте пищу на огне или углях, не проводите никакие огневые работы», — написала Ситникова. Также глава Кургана отметила, что все ответственные службы находятся в полной готовности, усилены патрули в микрорайонах СНТ и лесах. Они работают как днем, так и ночью. Мэр попросила горожан не оставаться в стороне и организовывать дежурства. «Нужны добровольцы для патрулирования вокруг Кургана лесов. Все, кто желает принять участие в патрулировании лесов, могут записаться по телефону +79068848884», — добавила Ситникова. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана обратилась к горожанам из-за смога. Глава города просила курганцев быть осторожными и внимательными на дорогах из-за задымления от пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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