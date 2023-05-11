Мэр Кургана выступила с обращением из-за ухудшения погоды

12 мая 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Мэр Кургана обратилась к курганцам из-за усиления ветра и высокой пожарной опасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Глава Кургана Елена Ситникова обратилась к горожанам из-за усиления ветра и высокой пожарной опасности в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале мэра. «Коллеги из метеослужб прогнозируют усиление ветра и по 13 мая включительно установление на территории региона высокой, а в юго-западных районах Курганской области чрезвычайной пожарной опасности. <…> Убедительно прошу соблюдать все правила пожарной безопасности. Не разводите огонь, не готовьте пищу на огне или углях, не проводите никакие огневые работы», — написала Ситникова. Также глава Кургана отметила, что все ответственные службы находятся в полной готовности, усилены патрули в микрорайонах СНТ и лесах. Они работают как днем, так и ночью. Мэр попросила горожан не оставаться в стороне и организовывать дежурства. «Нужны добровольцы для патрулирования вокруг Кургана лесов. Все, кто желает принять участие в патрулировании лесов, могут записаться по телефону +79068848884», — добавила Ситникова. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана обратилась к горожанам из-за смога. Глава города просила курганцев быть осторожными и внимательными на дорогах из-за задымления от пожаров.

Глава Кургана Елена Ситникова обратилась к горожанам из-за усиления ветра и высокой пожарной опасности в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале мэра. «Коллеги из метеослужб прогнозируют усиление ветра и по 13 мая включительно установление на территории региона высокой, а в юго-западных районах Курганской области чрезвычайной пожарной опасности. <…> Убедительно прошу соблюдать все правила пожарной безопасности. Не разводите огонь, не готовьте пищу на огне или углях, не проводите никакие огневые работы», — написала Ситникова. Также глава Кургана отметила, что все ответственные службы находятся в полной готовности, усилены патрули в микрорайонах СНТ и лесах. Они работают как днем, так и ночью. Мэр попросила горожан не оставаться в стороне и организовывать дежурства. «Нужны добровольцы для патрулирования вокруг Кургана лесов. Все, кто желает принять участие в патрулировании лесов, могут записаться по телефону +79068848884», — добавила Ситникова. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана обратилась к горожанам из-за смога. Глава города просила курганцев быть осторожными и внимательными на дорогах из-за задымления от пожаров.