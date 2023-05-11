Тюменского школьника, который пытался сжечь военкомат, отправили в психбольницу

12 мая 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Подросток хотел поджечь военкомат 23 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школьник из Тобольска (Тюменская область), который пытался поджечь военкомат, по решению суда был отправлен психоневрологический стационар до 22 мая 2023 года. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Школьник, который пытался поджечь военкомат в Тобольске, по решению Тобольского городского суда с 28 апреля находится в психоневрологическом стационаре „Винзили“ до 22 мая 2023 года. Ранее юноша находился два месяца под стражей, после чего суд изменил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест до 22 мая 2023 года, установив ограничения на передвижение и общение», — указано в сообщении пресс-службы судов. Экспертиза показала, что несовершеннолетний нуждается в специализированной медицинской помощи. Мать школьника не согласилась с выводами медкомиссии и подала апелляцию в Тюменский областной суд. Она считает госпитализацию ребенка в психоневрологический стационар незаконной. Ранее агентство писало о том, что 23 февраля тобольские полицейские задержали пятнадцатилетнего школьника, который планировал поджечь здание районного военкомата «коктейлем Молотова». Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ — подготовка теракта.

Школьник из Тобольска (Тюменская область), который пытался поджечь военкомат, по решению суда был отправлен психоневрологический стационар до 22 мая 2023 года. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Школьник, который пытался поджечь военкомат в Тобольске, по решению Тобольского городского суда с 28 апреля находится в психоневрологическом стационаре „Винзили“ до 22 мая 2023 года. Ранее юноша находился два месяца под стражей, после чего суд изменил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест до 22 мая 2023 года, установив ограничения на передвижение и общение», — указано в сообщении пресс-службы судов. Экспертиза показала, что несовершеннолетний нуждается в специализированной медицинской помощи. Мать школьника не согласилась с выводами медкомиссии и подала апелляцию в Тюменский областной суд. Она считает госпитализацию ребенка в психоневрологический стационар незаконной. Ранее агентство писало о том, что 23 февраля тобольские полицейские задержали пятнадцатилетнего школьника, который планировал поджечь здание районного военкомата «коктейлем Молотова». Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ — подготовка теракта.