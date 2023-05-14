В Тюменской области установили запрет для рыбаков

В Тюменской области запретили рыбачить с лодок на озерах

Рыбачить на замкнутых озерах можно исключительно с берега Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюменской области с 15 мая по 15 июня запрещена ловля с лодок на акватории замкнутых озер. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделе госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

«С 15 мая по 15 июня в регионе запрещена рыбная ловля с применением плавучих средств на озерах, изолированных от речной системы. Осуществлять вылов можно только с берега», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Как пояснили специалисты, ограничения связаны с периодом нереста. Чтобы не мешать рыбе размножаться выход на воду запретили. Кроме того, в регионе до 20 мая действует аналогичное правило при ловле на реках.

Тем, кто нарушит введенные ограничения, грозит административный штраф до пяти тысяч рублей. В ряде случаев может применяться и уголовная статья 256 УК РФ. Тогда взыскание вырастет до 300-500 тысяч рублей. Также может применяться наказание в виде лишения свободы, сроком до двух лет.

Как рассказали в отделе госконтроля, в текущем году тюменские рыбаки уже 233 раза привлекались к ответственности за нарушение закона (по семи делам гражданам грозит уголовная ответственность). Для сравнения, за аналогичный период 2022 года специалисты составили 195 протоколов о нарушениях.