14 мая 2023
13 мая 2023

Мэр из ЯНАО сообщил о начале ледохода. Фото

Глава Шурышкарского района ЯНАО Попов увидел старт ледохода на Малой Оби
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на реке Обь. Сургут, ледоход, обь, льдины, весна
Попов напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности Фото:

Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов стал свидетелем начала ледохода на Малой Оби. Мэр поделился новостью в социальной сети.

«Возвращаясь из командировки, мне улыбнулась удача стать свидетелем долгожданной первой подвижки льда на Малой Оби. Ощущение такое, что могучая река пробуждается от усталости и душного зимнего сна», — сообщил Попов в своем официальном telegram-канале. Глава напомнил жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО начался ледоход на реке Сыня в районе села Овгорт. Свидетели этого природного явления поделились видео в социальных сетях.

Первые подвижки льда на Малой Оби
Первые подвижки льда на Малой Оби

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Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов стал свидетелем начала ледохода на Малой Оби. Мэр поделился новостью в социальной сети. «Возвращаясь из командировки, мне улыбнулась удача стать свидетелем долгожданной первой подвижки льда на Малой Оби. Ощущение такое, что могучая река пробуждается от усталости и душного зимнего сна», — сообщил Попов в своем официальном telegram-канале. Глава напомнил жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО начался ледоход на реке Сыня в районе села Овгорт. Свидетели этого природного явления поделились видео в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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