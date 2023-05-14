Попов напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности
Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов стал свидетелем начала ледохода на Малой Оби. Мэр поделился новостью в социальной сети.
«Возвращаясь из командировки, мне улыбнулась удача стать свидетелем долгожданной первой подвижки льда на Малой Оби. Ощущение такое, что могучая река пробуждается от усталости и душного зимнего сна», — сообщил Попов в своем официальном telegram-канале. Глава напомнил жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО начался ледоход на реке Сыня в районе села Овгорт. Свидетели этого природного явления поделились видео в социальных сетях.
Первые подвижки льда на Малой Оби
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