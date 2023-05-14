Мэр из ЯНАО сообщил о начале ледохода. Фото

Глава Шурышкарского района ЯНАО Попов увидел старт ледохода на Малой Оби

15 мая 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Попов напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов стал свидетелем начала ледохода на Малой Оби. Мэр поделился новостью в социальной сети. «Возвращаясь из командировки, мне улыбнулась удача стать свидетелем долгожданной первой подвижки льда на Малой Оби. Ощущение такое, что могучая река пробуждается от усталости и душного зимнего сна», — сообщил Попов в своем официальном telegram-канале. Глава напомнил жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО начался ледоход на реке Сыня в районе села Овгорт. Свидетели этого природного явления поделились видео в социальных сетях. Первые подвижки льда на Малой Оби Официальный telegram-канал Олега Попова

Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов стал свидетелем начала ледохода на Малой Оби. Мэр поделился новостью в социальной сети. «Возвращаясь из командировки, мне улыбнулась удача стать свидетелем долгожданной первой подвижки льда на Малой Оби. Ощущение такое, что могучая река пробуждается от усталости и душного зимнего сна», — сообщил Попов в своем официальном telegram-канале. Глава напомнил жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО начался ледоход на реке Сыня в районе села Овгорт. Свидетели этого природного явления поделились видео в социальных сетях.