На реке Сыня в районе села Овгорт начался ледоход Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО начался ледоход на реке Сыня в районе села Овгорт. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«В Овгорте на реке Сыня пошел лед», — написал подписчик в группе «Емал» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплен видеоролик, в котором видно, как по реке идут льдины.

Ранее URA.RU рассказало, что 28 апреля закрылась ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги. Жители округа могут переправиться через Обь с помощью судов на воздушных подушках.