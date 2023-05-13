На реке Сыня в районе села Овгорт начался ледоход
В ЯНАО начался ледоход на реке Сыня в районе села Овгорт. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«В Овгорте на реке Сыня пошел лед», — написал подписчик в группе «Емал» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплен видеоролик, в котором видно, как по реке идут льдины.
Ранее URA.RU рассказало, что 28 апреля закрылась ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги. Жители округа могут переправиться через Обь с помощью судов на воздушных подушках.
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