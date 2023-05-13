13 мая 2023
12 мая 2023

В ЯНАО начался ледоход на реках. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход. Салехард, ледоход, люди на льду, обь
На реке Сыня в районе села Овгорт начался ледоход Фото:

В ЯНАО начался ледоход на реке Сыня в районе села Овгорт. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«В Овгорте на реке Сыня пошел лед», — написал подписчик в группе «Емал» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплен видеоролик, в котором видно, как по реке идут льдины.

Ранее URA.RU рассказало, что 28 апреля закрылась ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги. Жители округа могут переправиться через Обь с помощью судов на воздушных подушках.

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В ЯНАО начался ледоход на реке Сыня в районе села Овгорт. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «В Овгорте на реке Сыня пошел лед», — написал подписчик в группе «Емал» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплен видеоролик, в котором видно, как по реке идут льдины. Ранее URA.RU рассказало, что 28 апреля закрылась ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги. Жители округа могут переправиться через Обь с помощью судов на воздушных подушках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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