15 мая 2023

Аквапарк «ЛетоЛето» заплатит тюменцу за сломанный на аттракционах палец

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие аквапарка "Летолето". Тюмень , катание, аквапарк летолето, надувной круг, водные горки
Травмированный посетитель отсудил у аквапарка 300 тысяч рублей (фото из архива) Фото:

Тюменец сломал палец ноги, отдыхая в аквапарке «ЛетоЛето», и через суд получил с компании моральную компенсацию в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Тюмени.

«С аквапарка взыскана компенсация морального вреда в 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего на аттракционах. Во время посещения аквапарка „ЛетоЛето“ мужчина получил открытый перелом пальца левой стопы», — сообщает пресс-служба суда.

Изначально пострадавший напрямую обратился в «ЛетоЛето» с претензией. Однако там ответили, что мужчина виноват сам, так как получил травму из-за нарушений правил посещения аквапарка.

Тогда тюменец пожаловался в прокуратуру. Проверка силовиков показала, что в ситуации был прав пострадавший. А суд не только взыскал с аквапарка моральную компенсацию, но и наложил на компанию штраф в 80 000 рублей за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменец сломал палец ноги, отдыхая в аквапарке «ЛетоЛето», и через суд получил с компании моральную компенсацию в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Тюмени. «С аквапарка взыскана компенсация морального вреда в 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего на аттракционах. Во время посещения аквапарка „ЛетоЛето“ мужчина получил открытый перелом пальца левой стопы», — сообщает пресс-служба суда. Изначально пострадавший напрямую обратился в «ЛетоЛето» с претензией. Однако там ответили, что мужчина виноват сам, так как получил травму из-за нарушений правил посещения аквапарка. Тогда тюменец пожаловался в прокуратуру. Проверка силовиков показала, что в ситуации был прав пострадавший. А суд не только взыскал с аквапарка моральную компенсацию, но и наложил на компанию штраф в 80 000 рублей за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...