Аквапарк «ЛетоЛето» заплатит тюменцу за сломанный на аттракционах палец

16 мая 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Травмированный посетитель отсудил у аквапарка 300 тысяч рублей (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменец сломал палец ноги, отдыхая в аквапарке «ЛетоЛето», и через суд получил с компании моральную компенсацию в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Тюмени. «С аквапарка взыскана компенсация морального вреда в 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего на аттракционах. Во время посещения аквапарка „ЛетоЛето“ мужчина получил открытый перелом пальца левой стопы», — сообщает пресс-служба суда. Изначально пострадавший напрямую обратился в «ЛетоЛето» с претензией. Однако там ответили, что мужчина виноват сам, так как получил травму из-за нарушений правил посещения аквапарка. Тогда тюменец пожаловался в прокуратуру. Проверка силовиков показала, что в ситуации был прав пострадавший. А суд не только взыскал с аквапарка моральную компенсацию, но и наложил на компанию штраф в 80 000 рублей за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.

Тюменец сломал палец ноги, отдыхая в аквапарке «ЛетоЛето», и через суд получил с компании моральную компенсацию в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Тюмени. «С аквапарка взыскана компенсация морального вреда в 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего на аттракционах. Во время посещения аквапарка „ЛетоЛето“ мужчина получил открытый перелом пальца левой стопы», — сообщает пресс-служба суда. Изначально пострадавший напрямую обратился в «ЛетоЛето» с претензией. Однако там ответили, что мужчина виноват сам, так как получил травму из-за нарушений правил посещения аквапарка. Тогда тюменец пожаловался в прокуратуру. Проверка силовиков показала, что в ситуации был прав пострадавший. А суд не только взыскал с аквапарка моральную компенсацию, но и наложил на компанию штраф в 80 000 рублей за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.