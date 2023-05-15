Синоптики предупредили курганцев о заморозках

Жителей Курганской области предупредили о заморозках до -2 градусов. Информация о температуре воздуха на ближайшие дни опубликована на официальном сайте курганского гидрометцентра.
«В отдельных районах Курганской области 17 и 18 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. При этом до 18 мая в северо-западных районах сохраняется высокая пожарная опасность», — указано на сайте ЦГМС. По данным синоптиков, температура воздуха днем составит +15, +20 градусов. Переменная облачность, осадки не ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что в начале мая в регионе зафиксировали заморозки до -5 градусов. С 9 по 12 мая температура воздуха была ниже нормы на 1-3 градуса.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.