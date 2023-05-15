15 мая 2023

Синоптики предупредили курганцев о заморозках

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, опавшие листья, осень, лед
В Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве Фото:

Жителей Курганской области предупредили о заморозках до -2 градусов. Информация о температуре воздуха на ближайшие дни опубликована на официальном сайте курганского гидрометцентра.

«В отдельных районах Курганской области 17 и 18 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. При этом до 18 мая в северо-западных районах сохраняется высокая пожарная опасность», — указано на сайте ЦГМС. По данным синоптиков, температура воздуха днем составит +15, +20 градусов. Переменная облачность, осадки не ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что в начале мая в регионе зафиксировали заморозки до -5 градусов. С 9 по 12 мая температура воздуха была ниже нормы на 1-3 градуса.

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Жителей Курганской области предупредили о заморозках до -2 градусов. Информация о температуре воздуха на ближайшие дни опубликована на официальном сайте курганского гидрометцентра. «В отдельных районах Курганской области 17 и 18 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. При этом до 18 мая в северо-западных районах сохраняется высокая пожарная опасность», — указано на сайте ЦГМС. По данным синоптиков, температура воздуха днем составит +15, +20 градусов. Переменная облачность, осадки не ожидаются. Ранее URA.RU писало, что в начале мая в регионе зафиксировали заморозки до -5 градусов. С 9 по 12 мая температура воздуха была ниже нормы на 1-3 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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