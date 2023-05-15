15 мая 2023

Спасатели предупредили курганцев о сильном ветре

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
Порывы ветра в Курганской области достигнут 15 метров в секунду Фото:

Курганские спасатели предупредили жителей области о сильном ветре 17 мая. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

«По информации синоптиков, 17 мая в Курганской области ожидается усиление ветра. Местами порывы могут достигать 15 м/с», — говорится в предупреждении чрезвычайного ведомства. В такую погоду жителей просят соблюдать пожарную безопасность. Спасатели напоминают, что в регионе нельзя сжигать мусор, сухую траву, солому, разводить костры и проводить пожароопасные работы.

Ранее URA.RU писало, что 17 и 18 мая в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти дни составит +15, +20 градусов. Переменная облачность, осадки не ожидаются.

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Курганские спасатели предупредили жителей области о сильном ветре 17 мая. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «По информации синоптиков, 17 мая в Курганской области ожидается усиление ветра. Местами порывы могут достигать 15 м/с», — говорится в предупреждении чрезвычайного ведомства. В такую погоду жителей просят соблюдать пожарную безопасность. Спасатели напоминают, что в регионе нельзя сжигать мусор, сухую траву, солому, разводить костры и проводить пожароопасные работы. Ранее URA.RU писало, что 17 и 18 мая в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти дни составит +15, +20 градусов. Переменная облачность, осадки не ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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