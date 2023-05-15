Спасатели предупредили курганцев о сильном ветре

Курганские спасатели предупредили жителей области о сильном ветре 17 мая. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области.
«По информации синоптиков, 17 мая в Курганской области ожидается усиление ветра. Местами порывы могут достигать 15 м/с», — говорится в предупреждении чрезвычайного ведомства. В такую погоду жителей просят соблюдать пожарную безопасность. Спасатели напоминают, что в регионе нельзя сжигать мусор, сухую траву, солому, разводить костры и проводить пожароопасные работы.
Ранее URA.RU писало, что 17 и 18 мая в Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти дни составит +15, +20 градусов. Переменная облачность, осадки не ожидаются.
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