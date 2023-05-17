17 мая 2023

В Кургане задержали директора частной охранной фирмы по подозрению во взяточничестве

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Владельца охранной фирмы из Кургана подозревают в получении взяток Фото:

Директора курганской частной охранной организации задержали по подозрению в получении взяток. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Директор крупной частной охранной фирмы Кургана З. находится под стражей по делу о взятках в лицензионном центре Росгвардии», — сообщили источники. Мужчину подозревают в получении взяток группой лиц по предварительному сговору.

В Курганском городском суде URA.RU данную информацию подтвердили. «В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — сообщили в пресс-службе суда.

Собеседники редакции рассказали, что руководителя охранной фирмы задержали после расследования дела сотрудников лицензионно-разрешительного центра курганской Росгвардии. Их также задержали по подозрению в получении взяток в начале марта этого года.

Редакция направила запрос в СУ СКР по Курганской области. На момент опубликования новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошли обыски и были задержаны сотрудники лицензионного центра Росгвардии. Двое сотрудников по подозрению во взятках были помещены в следственный изолятор. Также под подозрение силовиков попали представители бизнеса.

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Директора курганской частной охранной организации задержали по подозрению в получении взяток. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Директор крупной частной охранной фирмы Кургана З. находится под стражей по делу о взятках в лицензионном центре Росгвардии», — сообщили источники. Мужчину подозревают в получении взяток группой лиц по предварительному сговору. В Курганском городском суде URA.RU данную информацию подтвердили. «В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — сообщили в пресс-службе суда. Собеседники редакции рассказали, что руководителя охранной фирмы задержали после расследования дела сотрудников лицензионно-разрешительного центра курганской Росгвардии. Их также задержали по подозрению в получении взяток в начале марта этого года. Редакция направила запрос в СУ СКР по Курганской области. На момент опубликования новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошли обыски и были задержаны сотрудники лицензионного центра Росгвардии. Двое сотрудников по подозрению во взятках были помещены в следственный изолятор. Также под подозрение силовиков попали представители бизнеса.
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