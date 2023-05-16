Тюменского экс-депутата Подковырова выгнали из «Единой России»

17 мая 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Олега Подковырова приговорили к 4,5 годам колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-депутата гордумы Тобольска Тюменской области Олега Подковырова, осужденного за мошенничество, исключили из рядов «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Подковыров исключен из партии „Единая Россия“. Решение было принято 5 мая», — рассказали в реготделении. Ранее URA.RU писало о том, что бывшего депутата Тобольской городской думы Олега Подковырова приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии за махинации с госконтрактами. Следствием установлено, что принадлежавшая ему компания «Аргумент» получала деньги из местного бюджета за работы по вывозу строительного мусора, которые фактически не проводились. Позднее стало известно, что экс-депутат планирует обжаловать приговор.

Экс-депутата гордумы Тобольска Тюменской области Олега Подковырова, осужденного за мошенничество, исключили из рядов «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Подковыров исключен из партии „Единая Россия“. Решение было принято 5 мая», — рассказали в реготделении. Ранее URA.RU писало о том, что бывшего депутата Тобольской городской думы Олега Подковырова приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии за махинации с госконтрактами. Следствием установлено, что принадлежавшая ему компания «Аргумент» получала деньги из местного бюджета за работы по вывозу строительного мусора, которые фактически не проводились. Позднее стало известно, что экс-депутат планирует обжаловать приговор.