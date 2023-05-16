16 мая 2023
15 мая 2023

Тюменского экс-депутата Подковырова выгнали из «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Олега Подковырова приговорили к 4,5 годам колонии Фото:

Экс-депутата гордумы Тобольска Тюменской области Олега Подковырова, осужденного за мошенничество, исключили из рядов «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

«Подковыров исключен из партии „Единая Россия“. Решение было принято 5 мая», — рассказали в реготделении.

Ранее URA.RU писало о том, что бывшего депутата Тобольской городской думы Олега Подковырова приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии за махинации с госконтрактами. Следствием установлено, что принадлежавшая ему компания «Аргумент» получала деньги из местного бюджета за работы по вывозу строительного мусора, которые фактически не проводились. Позднее стало известно, что экс-депутат планирует обжаловать приговор.

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Экс-депутата гордумы Тобольска Тюменской области Олега Подковырова, осужденного за мошенничество, исключили из рядов «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Подковыров исключен из партии „Единая Россия“. Решение было принято 5 мая», — рассказали в реготделении. Ранее URA.RU писало о том, что бывшего депутата Тобольской городской думы Олега Подковырова приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии за махинации с госконтрактами. Следствием установлено, что принадлежавшая ему компания «Аргумент» получала деньги из местного бюджета за работы по вывозу строительного мусора, которые фактически не проводились. Позднее стало известно, что экс-депутат планирует обжаловать приговор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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