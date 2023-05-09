Бывший депутат Тобольской гордумы пытается избежать тюрьмы

Бывший депутат Тобольской городской думы Олег Подковыров приговорен к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший депутат Тобольской городской думы Олег Подковыров, приговоренный к 4 годам 6 месяцам колонии за махинации с госконтрактами, планирует в ближайшее время подать апелляцию на решение суда. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, Подковыров рассчитывал на более мягкий приговор, не связанный с лишением свободы.

«Он был удивлен, что его суд приговорил его к реальному лишению свободы, рассчитывал на условный срок. В ближайшее время на решение суда будет подана апелляция», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу судебной системы Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что бывшего депутата Тобольской городской думы Олега Подковырова приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии за махинации с госконтрактами. Следствием установлено, что принадлежавшая ему компания «Аргумент» получала деньги из местного бюджета за работы по вывозу строительного мусора, которые фактически не проводились.