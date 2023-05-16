16 мая 2023

В Тобольске передали орден Мужества родным погибшего на СВО военного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Орден мужества посмертно получил тоболяк Евгений Костарев Фото:

Мэр Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев вручил орден Мужества родителям Евгения Костарева, который погиб, участвуя в спецоперации. Об этом глава администрации написал в своем telegram-канале.

«Орден Мужества передали родителям героически погибшего в зоне СВО Евгения Николаевича Костарева. Благодарю Галину Владимировну и Николая Борисовича за воспитание истинного патриота. Евгений одним из первых откликнулся на зов Родины. Такие парни, как он, — герои нашего времени», — написал Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

Как ранее писало URA.RU, накануне в Тобольске такую же награду передали маме Александра Тильмаметова. Он был добровольцем и также погиб в зоне СВО.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев вручил орден Мужества родителям Евгения Костарева, который погиб, участвуя в спецоперации. Об этом глава администрации написал в своем telegram-канале. «Орден Мужества передали родителям героически погибшего в зоне СВО Евгения Николаевича Костарева. Благодарю Галину Владимировну и Николая Борисовича за воспитание истинного патриота. Евгений одним из первых откликнулся на зов Родины. Такие парни, как он, — герои нашего времени», — написал Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Как ранее писало URA.RU, накануне в Тобольске такую же награду передали маме Александра Тильмаметова. Он был добровольцем и также погиб в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...