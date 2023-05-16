В Тобольске передали орден Мужества родным погибшего на СВО военного

Орден мужества посмертно получил тоболяк Евгений Костарев Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэр Тобольска Тюменской области Максим Афанасьев вручил орден Мужества родителям Евгения Костарева, который погиб, участвуя в спецоперации. Об этом глава администрации написал в своем telegram-канале.

«Орден Мужества передали родителям героически погибшего в зоне СВО Евгения Николаевича Костарева. Благодарю Галину Владимировну и Николая Борисовича за воспитание истинного патриота. Евгений одним из первых откликнулся на зов Родины. Такие парни, как он, — герои нашего времени», — написал Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

Как ранее писало URA.RU, накануне в Тобольске такую же награду передали маме Александра Тильмаметова. Он был добровольцем и также погиб в зоне СВО.