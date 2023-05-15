Матери тоболяка, погибшего во время спецоперации, вручили государственную награду. Фото

16 мая 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Матери героя СВО из Тюменской области передали орден Мужества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Матери погибшего во время спецоперации жителя Тобольска Александра Тильмаметова вручили государственную награду — орден Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев. «Передали государственную награду — орден Мужества маме Александра Руслановича Тильмаметова, героически погибшего в боях в ходе специальной военной операции. Мы разделяем утрату вместе с родными и близкими, но гордимся мужеством и отвагой настоящего сына Отечества и искренне благодарим Елену Леонидовну за материнский подвиг — воспитание героя», — говорится в сообщении. Тильмаметов был одним из первых жителей Тобольска, кто отправился в зону СВО в качестве добровольца. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.

Матери погибшего во время спецоперации жителя Тобольска Александра Тильмаметова вручили государственную награду — орден Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев. «Передали государственную награду — орден Мужества маме Александра Руслановича Тильмаметова, героически погибшего в боях в ходе специальной военной операции. Мы разделяем утрату вместе с родными и близкими, но гордимся мужеством и отвагой настоящего сына Отечества и искренне благодарим Елену Леонидовну за материнский подвиг — воспитание героя», — говорится в сообщении. Тильмаметов был одним из первых жителей Тобольска, кто отправился в зону СВО в качестве добровольца. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.