Путин сделал подарок курганским детям, пострадавшим в пожарах

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Путин подарил курганским детям, пострадавшим в пожарах, планшеты Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Президент России Владимир Путин передал планшеты курганским детям, которые пострадали в пожарах. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил во время совещания с членами Правительства.

«<…> В стационар поступило 19 человек, из них двое — дети, Тимур и Артем. С обоими повстречался, подарки от Вас — планшеты и конструкторы — передал, пожелал скорейшего выздоровления. Один к выписке уже готов, второго выпишут в ближайшее время», — сказал Шумков в ходе совещания с Путиным.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков доложил Путину о майских пожарах и оказываемой помощи пострадавшим. В ходе совещания глава региона сообщил, что на ликвидацию последствий ЧС потребуется 2,5 млрд рублей. Кроме того, Шумков назвал сроки, в которые погорельцам выплатят сертификаты, а также рассказал о выделении дополнительных средств на ремонт маневренного жилья. В Курганской области в масштабных пожарах сгорело свыше пяти тысяч домов и строений, более 20 человек погибло.

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Президент России Владимир Путин передал планшеты курганским детям, которые пострадали в пожарах. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил во время совещания с членами Правительства. «<…> В стационар поступило 19 человек, из них двое — дети, Тимур и Артем. С обоими повстречался, подарки от Вас — планшеты и конструкторы — передал, пожелал скорейшего выздоровления. Один к выписке уже готов, второго выпишут в ближайшее время», — сказал Шумков в ходе совещания с Путиным. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков доложил Путину о майских пожарах и оказываемой помощи пострадавшим. В ходе совещания глава региона сообщил, что на ликвидацию последствий ЧС потребуется 2,5 млрд рублей. Кроме того, Шумков назвал сроки, в которые погорельцам выплатят сертификаты, а также рассказал о выделении дополнительных средств на ремонт маневренного жилья. В Курганской области в масштабных пожарах сгорело свыше пяти тысяч домов и строений, более 20 человек погибло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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