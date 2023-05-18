Тюменцам рассказали, когда и во сколько можно увидеть в небе полет МКС

Тюменцы могут наблюдать в небе полет МКС с 19 по 22 мая

19 мая 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

На протяжении четырех дней у тюменцев есть возможность увидеть полет МКС Фото: Роскосмос Жители Тюмени с 17 по 22 мая в районе 21-23 часов ночи могут наблюдать в небе полет Международной космической станции (МКС). Данные о передвижении станции находятся на сайте «МКС Онлайн». «В Тюмени с 17 по 22 мая жители города могут наблюдать яркую точку, которая движется в небе — МКС. За полетом станции еще есть возможность пронаблюдать в течение ближайших четырех дней: 19 мая в 23:33; 20 мая в 22:44; 21 мая в 23:32, 22 мая в 22:43.К этому времени МКС будет видна лучше всего», — написано на сайте МКС. Также некоторые тюменцы 18 мая уже посмотрели на полет станции и поделились роликами с жителями города. Видео опубликовали подписчики в социальной сети в telegram-канале «Тюмень №1». Ранее астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал жителям Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, а также Пермского края о том, что в ближайшее время они могут увидеть полет Международной космической станции. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом в районе 23 часов в период с 17 по 20 мая. По словам Владилена Санакоева, станция летит с запада на восток, обгоняя вращение Земли.

Жители Тюмени с 17 по 22 мая в районе 21-23 часов ночи могут наблюдать в небе полет Международной космической станции (МКС). Данные о передвижении станции находятся на сайте «МКС Онлайн». «В Тюмени с 17 по 22 мая жители города могут наблюдать яркую точку, которая движется в небе — МКС. За полетом станции еще есть возможность пронаблюдать в течение ближайших четырех дней: 19 мая в 23:33; 20 мая в 22:44; 21 мая в 23:32, 22 мая в 22:43.К этому времени МКС будет видна лучше всего», — написано на сайте МКС. Также некоторые тюменцы 18 мая уже посмотрели на полет станции и поделились роликами с жителями города. Видео опубликовали подписчики в социальной сети в telegram-канале «Тюмень №1». Ранее астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал жителям Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, а также Пермского края о том, что в ближайшее время они могут увидеть полет Международной космической станции. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом в районе 23 часов в период с 17 по 20 мая. По словам Владилена Санакоева, станция летит с запада на восток, обгоняя вращение Земли.