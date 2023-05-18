18 мая 2023

Полпред Якушев поддержал тюменского губернатора Моора на праймериз ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+. Екатеринбург, якушев владимир
Якушев поддержал Моора, не называя фамилий Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев фактически поддержал губернатора Тюменской области Александра Моора на праймериз ЕР, не называя фамилии главы региона. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Вам предстоит выбрать человека, уже проверенного в боях. Желаю вам не ошибиться в выборе», — заявил полпред, выступая перед участниками мероприятия в Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что Якушев лично поддержит Моора перед выборами. Полпред президента РФ в УрФО приехал в Тюмень 19 мая, чтобы выступить на форуме «Российское предпринимательство 2023» и посетить праймериз ЕР.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев фактически поддержал губернатора Тюменской области Александра Моора на праймериз ЕР, не называя фамилии главы региона. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Вам предстоит выбрать человека, уже проверенного в боях. Желаю вам не ошибиться в выборе», — заявил полпред, выступая перед участниками мероприятия в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что Якушев лично поддержит Моора перед выборами. Полпред президента РФ в УрФО приехал в Тюмень 19 мая, чтобы выступить на форуме «Российское предпринимательство 2023» и посетить праймериз ЕР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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