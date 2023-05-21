В Кургане появилось отделение клуба экс-министра обороны ДНР Стрелкова

В Курганской области открыли отделение Клуба рассерженных патриотов, созданного бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным). Об этом URA.RU сообщил региональный координатор клуба в Курганской области Валерий Рогов.
«Это новое политическое движение. В клубе будут те, кому небезразлична судьба страны», — рассказал Рогов.
Стрелков в telegram-канале клуба писал, что участники организации должны вытащить страну из трясины и спасти народ. По его словам, члены организации должны быть безусловными патриотами и порядочными людьми.
Ранее Стрелкову предложили стать участником ЧВК «Вагнер». Сначала он готов был подумать над предложением, но отказался после критики в его адрес со стороны предпринимателя и основателя компании Евгения Пригожина.
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