21 мая 2023

В Кургане появилось отделение клуба экс-министра обороны ДНР Стрелкова

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) является основателем КРП Фото:

В Курганской области открыли отделение Клуба рассерженных патриотов, созданного бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным). Об этом URA.RU сообщил региональный координатор клуба в Курганской области Валерий Рогов.

«Это новое политическое движение. В клубе будут те, кому небезразлична судьба страны», — рассказал Рогов.

Стрелков в telegram-канале клуба писал, что участники организации должны вытащить страну из трясины и спасти народ. По его словам, члены организации должны быть безусловными патриотами и порядочными людьми.

Ранее Стрелкову предложили стать участником ЧВК «Вагнер». Сначала он готов был подумать над предложением, но отказался после критики в его адрес со стороны предпринимателя и основателя компании Евгения Пригожина.

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В Курганской области открыли отделение Клуба рассерженных патриотов, созданного бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным). Об этом URA.RU сообщил региональный координатор клуба в Курганской области Валерий Рогов. «Это новое политическое движение. В клубе будут те, кому небезразлична судьба страны», — рассказал Рогов. Стрелков в telegram-канале клуба писал, что участники организации должны вытащить страну из трясины и спасти народ. По его словам, члены организации должны быть безусловными патриотами и порядочными людьми. Ранее Стрелкову предложили стать участником ЧВК «Вагнер». Сначала он готов был подумать над предложением, но отказался после критики в его адрес со стороны предпринимателя и основателя компании Евгения Пригожина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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