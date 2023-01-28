Стрелков передумал идти в ЧВК «Вагнер», обидевшись на мат от Пригожина

28 января 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Стрелков отказался от членства в ЧВК «Вагнер» после оскорбительных слов Пригожина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин заявил о своем отказе от участия в боях в составе ЧВК «Вагнер». Свое решение он сделал после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обматерил Стрелкова. «Последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес — полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК», — рассказал Стрелков в своем telegram-канале. Стрелков также добавил, что не может служить под руководством человека, который открыто обвинил его «в предательстве России». Ранее журналисты спросили Пригожина про конец истории с приглашением Стрелкова в ЧВК «Вагнер». Он заявил, что Стрелков поведет себя как «законченное ссыкло». «Командиры, озлобленные на него, скажут ему: »***** [плохой человек], ты зачем сюда приехал, ******* [изнасилованный зверь]?» — подытожил Пригожин. Он добавил, что не считает Стрелкова отважным и надежным человеком. В январе бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Стрелкову следует отправиться в зону СВО. Спустя день, 26 января, Пригожин пригласил Стрелкова стать участником ЧВК «Вагнер». После этого Стрелков заявил, что готов рассмотреть предложение Пригожина.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин заявил о своем отказе от участия в боях в составе ЧВК «Вагнер». Свое решение он сделал после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обматерил Стрелкова. «Последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес — полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК», — рассказал Стрелков в своем telegram-канале. Стрелков также добавил, что не может служить под руководством человека, который открыто обвинил его «в предательстве России». Ранее журналисты спросили Пригожина про конец истории с приглашением Стрелкова в ЧВК «Вагнер». Он заявил, что Стрелков поведет себя как «законченное ссыкло». «Командиры, озлобленные на него, скажут ему: »***** [плохой человек], ты зачем сюда приехал, ******* [изнасилованный зверь]?» — подытожил Пригожин. Он добавил, что не считает Стрелкова отважным и надежным человеком. В январе бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Стрелкову следует отправиться в зону СВО. Спустя день, 26 января, Пригожин пригласил Стрелкова стать участником ЧВК «Вагнер». После этого Стрелков заявил, что готов рассмотреть предложение Пригожина.