Пригожин позвал Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) в ряды бойцов его военной компании. Приглашение Пригожина последовало после заявления Стрелкова о том, что глава ЧВК «Вагнер» со своим «прошлым уголовника и прислуги» не должен быть в российском публичном поле. Слова Пригожина передала его пресс-служба.
«Я как старший начальник ЧВК „Вагнер“ приглашаю господина Гиркина (Стрелкова — прим. URA.RU) на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Основатель военной компании предложил Стрелкову занять руководящую должность на территории Луганской народной республики в одном из штурмовых подразделений. «Пора переходить от слов к делу», — добавил Пригожин.
Ранее Стрелков с критикой отозвался о Пригожине. Он отметил, что в российском публичном поле не должен демонстрироваться характер «уголовника и прислуги», подобный характеру основателя ЧВК «Вагнер», сообщает «Национальная служба новостей». Однако о самой военной компании Пригожина и ее солдатах Стрелков высказался положительно, отметив, что желает им только успехов.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) в ряды бойцов его военной компании. Приглашение Пригожина последовало после заявления Стрелкова о том, что глава ЧВК «Вагнер» со своим «прошлым уголовника и прислуги» не должен быть в российском публичном поле. Слова Пригожина передала его пресс-служба. «Я как старший начальник ЧВК „Вагнер“ приглашаю господина Гиркина (Стрелкова — прим. URA.RU) на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Основатель военной компании предложил Стрелкову занять руководящую должность на территории Луганской народной республики в одном из штурмовых подразделений. «Пора переходить от слов к делу», — добавил Пригожин. Ранее Стрелков с критикой отозвался о Пригожине. Он отметил, что в российском публичном поле не должен демонстрироваться характер «уголовника и прислуги», подобный характеру основателя ЧВК «Вагнер», сообщает «Национальная служба новостей». Однако о самой военной компании Пригожина и ее солдатах Стрелков высказался положительно, отметив, что желает им только успехов.