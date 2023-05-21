Сенатор Шевченко похвалил Моора и команду Тюменской области

Сенатор отметил, что тюменская команда работает, как единый механизм Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сенатор Андрей Шевченко отметил работу губернатора Александра Моора и команды Тюменской области над развитием новых территорий жилой застройки и переселением тюменцев из аварийного жилья. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра Правительства Тюменской области.

«Спасибо вам и вашей команде, потому что мы ежемесячно работаем с регионами, готовим постановления, и хочется отметить подготовленность вашей команды, погруженность в проблематику. Чувствуется, что у вас команда работает, как единый целый механизм», — сказал сенатор.

Губернатор Моор представлял опыт Тюменской области по решению социально-значимых задач на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению. Там сенаторам представят планы по строительству социальных учреждений и восстановлению объектов культурного наследия.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Моор пригласил членов Совета Федерации в Тобольск. Речь идет о проведение выездного заседание СФ.