Сенатор Шевченко похвалил Моора и команду Тюменской области

Сенатор Андрей Шевченко отметил работу губернатора Александра Моора и команды Тюменской области над развитием новых территорий жилой застройки и переселением тюменцев из аварийного жилья. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра Правительства Тюменской области.
«Спасибо вам и вашей команде, потому что мы ежемесячно работаем с регионами, готовим постановления, и хочется отметить подготовленность вашей команды, погруженность в проблематику. Чувствуется, что у вас команда работает, как единый целый механизм», — сказал сенатор.
Губернатор Моор представлял опыт Тюменской области по решению социально-значимых задач на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению. Там сенаторам представят планы по строительству социальных учреждений и восстановлению объектов культурного наследия.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Моор пригласил членов Совета Федерации в Тобольск. Речь идет о проведение выездного заседание СФ.
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