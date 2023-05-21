Моор рассказал в СФ, почему нужно съездить в Тобольск

Губернатор Моор пригласил членов СФ в Тобольск

Александр Моор пригласил сенаторов убедиться в развитии качества городской среды Тобольска Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил членов Совета Федерации провести выездное заседание в Тобольске. Об этом глава региона заявил 22 мая на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению, которое транслировалось онлайн. Моор предложил сенаторам лично убедиться в качестве городской среды в Тобольске.

«Предлагаю провести провести выездное заседание комитета в Тобольске. Покажем нашу гордость. Тем более, в Тобольске два года назад построили аэропорт — ну нужно добираться до Тюмени», — отметил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в Совете Федерации начались Дни Тюменской области. В их рамках тюменские власти уже успели заслужить похвалу замглавы Минстроя РФ и заручиться финансовой поддержкой от федерального центра.