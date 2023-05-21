21 мая 2023
20 мая 2023

Моор рассказал в СФ, почему нужно съездить в Тобольск

Губернатор Моор пригласил членов СФ в Тобольск
© Служба новостей «URA.RU»
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Тобольск. Виды и градоначальник, тобольский кремль
Александр Моор пригласил сенаторов убедиться в развитии качества городской среды Тобольска Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил членов Совета Федерации провести выездное заседание в Тобольске. Об этом глава региона заявил 22 мая на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению, которое транслировалось онлайн. Моор предложил сенаторам лично убедиться в качестве городской среды в Тобольске.

«Предлагаю провести провести выездное заседание комитета в Тобольске. Покажем нашу гордость. Тем более, в Тобольске два года назад построили аэропорт — ну нужно добираться до Тюмени», — отметил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в Совете Федерации начались Дни Тюменской области. В их рамках тюменские власти уже успели заслужить похвалу замглавы Минстроя РФ и заручиться финансовой поддержкой от федерального центра.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил членов Совета Федерации провести выездное заседание в Тобольске. Об этом глава региона заявил 22 мая на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению, которое транслировалось онлайн. Моор предложил сенаторам лично убедиться в качестве городской среды в Тобольске. «Предлагаю провести провести выездное заседание комитета в Тобольске. Покажем нашу гордость. Тем более, в Тобольске два года назад построили аэропорт — ну нужно добираться до Тюмени», — отметил губернатор. Ранее URA.RU писало, что в Совете Федерации начались Дни Тюменской области. В их рамках тюменские власти уже успели заслужить похвалу замглавы Минстроя РФ и заручиться финансовой поддержкой от федерального центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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