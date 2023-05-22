В городе ЯНАО снесли кладбище домашних животных. Фото

В Надыме снесли кладбище домашних животных

23 мая 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Жителей Надыма возмутило, что в городе разрушили кладбище домашних животных Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались, что в городе снесли кладбище домашних животных. Об этом местная жительница сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото. «Вот такая печальная картина на кладбище домашних животных. Все сгребли в кучу, разрушили», — написала Татьяна Швачкина в группе «Злой и добрый Надымчанин». Некоторых горожан возмутила эта ситуация, а другие напомнили, что захоронение животных запрещено законом. «Просто жесть, не по-человечески все это», — отметила Ольга Давыденко. «Так, конечно, неправильно, но альтернативы-то нет, где похоронить кота?» — поинтересовался Иван Иванов. «Ужас», — добавил Виктор Тазин. «Вообще-то, законом запрещено хоронить животных. Штраф до 5 тысяч. Кремация в БРУ, индивидуальная и общая, урны для праха на маркетплейсах», — напомнила Светлана Галайчук. Агентство направило запрос в пресс-службу городской мэрии. Ответ ожидается. Кладбище домашних животных Татьяна Швачкина, группа «Злой и добрый надымчанин» Кладбище домашних животных Татьяна Швачкина, группа «Злой и добрый надымчанин» Кладбище домашних животных Татьяна Швачкина, группа «Злой и добрый надымчанин»

Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались, что в городе снесли кладбище домашних животных. Об этом местная жительница сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото. «Вот такая печальная картина на кладбище домашних животных. Все сгребли в кучу, разрушили», — написала Татьяна Швачкина в группе «Злой и добрый Надымчанин». Некоторых горожан возмутила эта ситуация, а другие напомнили, что захоронение животных запрещено законом. «Просто жесть, не по-человечески все это», — отметила Ольга Давыденко. «Так, конечно, неправильно, но альтернативы-то нет, где похоронить кота?» — поинтересовался Иван Иванов. «Ужас», — добавил Виктор Тазин. «Вообще-то, законом запрещено хоронить животных. Штраф до 5 тысяч. Кремация в БРУ, индивидуальная и общая, урны для праха на маркетплейсах», — напомнила Светлана Галайчук. Агентство направило запрос в пресс-службу городской мэрии. Ответ ожидается.