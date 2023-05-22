22 мая 2023
21 мая 2023
20 мая 2023

В городе ЯНАО снесли кладбище домашних животных. Фото

В Надыме снесли кладбище домашних животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Нелегальное кладбище домашних животных. Пермь, кладбище домашних животных, кладбище
Жителей Надыма возмутило, что в городе разрушили кладбище домашних животных Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались, что в городе снесли кладбище домашних животных. Об этом местная жительница сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото.

«Вот такая печальная картина на кладбище домашних животных. Все сгребли в кучу, разрушили», — написала Татьяна Швачкина в группе «Злой и добрый Надымчанин».

Некоторых горожан возмутила эта ситуация, а другие напомнили, что захоронение животных запрещено законом. «Просто жесть, не по-человечески все это», — отметила Ольга Давыденко. «Так, конечно, неправильно, но альтернативы-то нет, где похоронить кота?» — поинтересовался Иван Иванов. «Ужас», — добавил Виктор Тазин. «Вообще-то, законом запрещено хоронить животных. Штраф до 5 тысяч. Кремация в БРУ, индивидуальная и общая, урны для праха на маркетплейсах», — напомнила Светлана Галайчук.

Агентство направило запрос в пресс-службу городской мэрии. Ответ ожидается.

Кладбище домашних животных
Кладбище домашних животных
Кладбище домашних животных
Кладбище домашних животных
Кладбище домашних животных
Кладбище домашних животных

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Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались, что в городе снесли кладбище домашних животных. Об этом местная жительница сообщила в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото. «Вот такая печальная картина на кладбище домашних животных. Все сгребли в кучу, разрушили», — написала Татьяна Швачкина в группе «Злой и добрый Надымчанин». Некоторых горожан возмутила эта ситуация, а другие напомнили, что захоронение животных запрещено законом. «Просто жесть, не по-человечески все это», — отметила Ольга Давыденко. «Так, конечно, неправильно, но альтернативы-то нет, где похоронить кота?» — поинтересовался Иван Иванов. «Ужас», — добавил Виктор Тазин. «Вообще-то, законом запрещено хоронить животных. Штраф до 5 тысяч. Кремация в БРУ, индивидуальная и общая, урны для праха на маркетплейсах», — напомнила Светлана Галайчук. Агентство направило запрос в пресс-службу городской мэрии. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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