22 мая 2023

Тюменский военкомат ищет рекрутера добровольцев на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт призыва. Курган, армия, военные, пункт призыва
За работу по набору добровольцев в ишимском военкомате сотруднику обещают чуть менее 19 тысяч рублей в месяц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отделение военного комиссариата по Тюменской области в Ишиме ищет в свой штат сотрудника, который будет отвечать за набор добровольцев на СВО. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России».

«Требуется специалист по мобилизации и воинскому учету. Должностные обязанности: набор граждан по добровольцам», — говорится в вакансии от военного комиссариата Тюменской области.

Сотрудник требуется в военкомат в Ишиме. Помимо рекрутинга будущих участников СВО специалисту предстоит заниматься учетом техники, автомобилей и ГСМ. Платить за все в целом ему обещают 18 679 рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что областному военному комиссариату нужны агитаторы, которые будут призывать жителей региона вступать в ряды военнослужащих. За эту работу готовы платить до 35 тысяч рублей.

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Отделение военного комиссариата по Тюменской области в Ишиме ищет в свой штат сотрудника, который будет отвечать за набор добровольцев на СВО. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». «Требуется специалист по мобилизации и воинскому учету. Должностные обязанности: набор граждан по добровольцам», — говорится в вакансии от военного комиссариата Тюменской области. Сотрудник требуется в военкомат в Ишиме. Помимо рекрутинга будущих участников СВО специалисту предстоит заниматься учетом техники, автомобилей и ГСМ. Платить за все в целом ему обещают 18 679 рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что областному военному комиссариату нужны агитаторы, которые будут призывать жителей региона вступать в ряды военнослужащих. За эту работу готовы платить до 35 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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