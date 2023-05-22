Тюменский военкомат ищет рекрутера добровольцев на СВО

Отделение военного комиссариата по Тюменской области в Ишиме ищет в свой штат сотрудника, который будет отвечать за набор добровольцев на СВО. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России».
«Требуется специалист по мобилизации и воинскому учету. Должностные обязанности: набор граждан по добровольцам», — говорится в вакансии от военного комиссариата Тюменской области.
Сотрудник требуется в военкомат в Ишиме. Помимо рекрутинга будущих участников СВО специалисту предстоит заниматься учетом техники, автомобилей и ГСМ. Платить за все в целом ему обещают 18 679 рублей в месяц.
Ранее URA.RU писало, что областному военному комиссариату нужны агитаторы, которые будут призывать жителей региона вступать в ряды военнослужащих. За эту работу готовы платить до 35 тысяч рублей.
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