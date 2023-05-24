Студенты из Донбасса пройдут стажировку в молодежных организациях ЯНАО

25 мая 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Студенты из Донбасса смогут пройти стажировку в окружном департаменте молодежной политики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студенты из Донбасса смогут пройти стажировку в молодежных организация ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, расходы, связанные с проездом и проживанием, оплачивают организаторы. «На Ямале организуют стажировку для студентов и специалистов молодежных центров Ямала, Волновахи и других регионов страны. Окружной департамент молодежной политики объявил старт заявочной кампании на прохождение стажировок в подведомственных учреждениях. Пройти обучение можно по трем направлениям: ассистент руководителя, стажировка в учреждениях или на проекте», — уточнили в правительстве. Власти отмечают, что такая практика в округе реализуется впервые. Подать заявки необходимо до 15 июня. К тому же кандидаты сами выбирают место стажировки. Это может быть как департамент молодежной политики, так и его учреждения: «Окружной молодежный центр», региональный центр патриотического воспитания «Авангард», «Арктический центр добровольчества» и Агентство по развитию регионального туризма. Ранее сообщалось, что активисты из Донбасса приехали в округ, чтобы поучаствовать в форуме. Гости приехали в Лабытнанги для участия в форуме «Взгляд».

Студенты из Донбасса смогут пройти стажировку в молодежных организация ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, расходы, связанные с проездом и проживанием, оплачивают организаторы. «На Ямале организуют стажировку для студентов и специалистов молодежных центров Ямала, Волновахи и других регионов страны. Окружной департамент молодежной политики объявил старт заявочной кампании на прохождение стажировок в подведомственных учреждениях. Пройти обучение можно по трем направлениям: ассистент руководителя, стажировка в учреждениях или на проекте», — уточнили в правительстве. Власти отмечают, что такая практика в округе реализуется впервые. Подать заявки необходимо до 15 июня. К тому же кандидаты сами выбирают место стажировки. Это может быть как департамент молодежной политики, так и его учреждения: «Окружной молодежный центр», региональный центр патриотического воспитания «Авангард», «Арктический центр добровольчества» и Агентство по развитию регионального туризма. Ранее сообщалось, что активисты из Донбасса приехали в округ, чтобы поучаствовать в форуме. Гости приехали в Лабытнанги для участия в форуме «Взгляд».