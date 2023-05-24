24 мая 2023
23 мая 2023

Студенты из Донбасса пройдут стажировку в молодежных организациях ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, ученики, студенты
Студенты из Донбасса смогут пройти стажировку в окружном департаменте молодежной политики Фото:

Студенты из Донбасса смогут пройти стажировку в молодежных организация ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, расходы, связанные с проездом и проживанием, оплачивают организаторы.

«На Ямале организуют стажировку для студентов и специалистов молодежных центров Ямала, Волновахи и других регионов страны. Окружной департамент молодежной политики объявил старт заявочной кампании на прохождение стажировок в подведомственных учреждениях. Пройти обучение можно по трем направлениям: ассистент руководителя, стажировка в учреждениях или на проекте», — уточнили в правительстве.

Власти отмечают, что такая практика в округе реализуется впервые. Подать заявки необходимо до 15 июня. К тому же кандидаты сами выбирают место стажировки. Это может быть как департамент молодежной политики, так и его учреждения: «Окружной молодежный центр», региональный центр патриотического воспитания «Авангард», «Арктический центр добровольчества» и Агентство по развитию регионального туризма.

Ранее сообщалось, что активисты из Донбасса приехали в округ, чтобы поучаствовать в форуме. Гости приехали в Лабытнанги для участия в форуме «Взгляд».

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Студенты из Донбасса смогут пройти стажировку в молодежных организация ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, расходы, связанные с проездом и проживанием, оплачивают организаторы. «На Ямале организуют стажировку для студентов и специалистов молодежных центров Ямала, Волновахи и других регионов страны. Окружной департамент молодежной политики объявил старт заявочной кампании на прохождение стажировок в подведомственных учреждениях. Пройти обучение можно по трем направлениям: ассистент руководителя, стажировка в учреждениях или на проекте», — уточнили в правительстве. Власти отмечают, что такая практика в округе реализуется впервые. Подать заявки необходимо до 15 июня. К тому же кандидаты сами выбирают место стажировки. Это может быть как департамент молодежной политики, так и его учреждения: «Окружной молодежный центр», региональный центр патриотического воспитания «Авангард», «Арктический центр добровольчества» и Агентство по развитию регионального туризма. Ранее сообщалось, что активисты из Донбасса приехали в округ, чтобы поучаствовать в форуме. Гости приехали в Лабытнанги для участия в форуме «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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