24 мая 2023

В тюменском селе Борки горит лес. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
О пожаре очевидцы сообщили в социальных сетях Фото:

В районе села Борки (Тюменская область) горит лес. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Крупное возгорание между Тобольским трактом и Турой в районе Борков», — сообщают очевидцы. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону на звонок корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU писало, что между поселками Каскара и Борки уже было зафиксировано серьезное возгорание. Из-за пожаров губернатор региона Александр Моор ввел режим ЧС.

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В районе села Борки (Тюменская область) горит лес. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Крупное возгорание между Тобольским трактом и Турой в районе Борков», — сообщают очевидцы. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону на звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало, что между поселками Каскара и Борки уже было зафиксировано серьезное возгорание. Из-за пожаров губернатор региона Александр Моор ввел режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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