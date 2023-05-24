О пожаре очевидцы сообщили в социальных сетях
В районе села Борки (Тюменская область) горит лес. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Крупное возгорание между Тобольским трактом и Турой в районе Борков», — сообщают очевидцы. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону на звонок корреспондента не ответили.
Ранее URA.RU писало, что между поселками Каскара и Борки уже было зафиксировано серьезное возгорание. Из-за пожаров губернатор региона Александр Моор ввел режим ЧС.
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