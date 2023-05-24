В тюменском селе Борки горит лес. Видео

25 мая 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

О пожаре очевидцы сообщили в социальных сетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В районе села Борки (Тюменская область) горит лес. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Крупное возгорание между Тобольским трактом и Турой в районе Борков», — сообщают очевидцы. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону на звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало, что между поселками Каскара и Борки уже было зафиксировано серьезное возгорание. Из-за пожаров губернатор региона Александр Моор ввел режим ЧС.

В районе села Борки (Тюменская область) горит лес. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Крупное возгорание между Тобольским трактом и Турой в районе Борков», — сообщают очевидцы. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону на звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало, что между поселками Каскара и Борки уже было зафиксировано серьезное возгорание. Из-за пожаров губернатор региона Александр Моор ввел режим ЧС.