Жителям ЯНАО запретят продавать алкоголь

Запрет на продажу спиртного действует в связи с празднованием Дня защиты детей
Жителям Салехарда и Нового Уренгоя запретят продавать алкоголь в День защиты детей, который пройдет 1 июня. Жителям Ноябрьска нельзя будет покупать спиртное 3 июня, потому что праздник переносится на субботу, сообщили URA.RU в муниципалитетах.
«В городе будет запрещено продавать алкоголь 1 июня. Запрет действует в связи с празднованием Дня защиты детей», — сказали в мэриях. В Ноябрьске празднование перенесли на выходной день. Также запрет действует и в Лабытнанги.
Ранее жителям округа запрещали покупать спиртное в связи с празднованием последних звонков. Выпускные проходили в регионе 20 мая.
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