25 мая 2023

Жителям ЯНАО запретят продавать алкоголь

Власти Салехарда и Нового Уренгоя запретят продажу алкоголя на День защиты детей
© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Екатеринбург, ребенок, лето, мальчик, цветы, ромашки
Запрет на продажу спиртного действует в связи с празднованием Дня защиты детей Фото:

Жителям Салехарда и Нового Уренгоя запретят продавать алкоголь в День защиты детей, который пройдет 1 июня. Жителям Ноябрьска нельзя будет покупать спиртное 3 июня, потому что праздник переносится на субботу, сообщили URA.RU в муниципалитетах.

«В городе будет запрещено продавать алкоголь 1 июня. Запрет действует в связи с празднованием Дня защиты детей», — сказали в мэриях. В Ноябрьске празднование перенесли на выходной день. Также запрет действует и в Лабытнанги.

Ранее жителям округа запрещали покупать спиртное в связи с празднованием последних звонков. Выпускные проходили в регионе 20 мая.

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Жителям Салехарда и Нового Уренгоя запретят продавать алкоголь в День защиты детей, который пройдет 1 июня. Жителям Ноябрьска нельзя будет покупать спиртное 3 июня, потому что праздник переносится на субботу, сообщили URA.RU в муниципалитетах. «В городе будет запрещено продавать алкоголь 1 июня. Запрет действует в связи с празднованием Дня защиты детей», — сказали в мэриях. В Ноябрьске празднование перенесли на выходной день. Также запрет действует и в Лабытнанги. Ранее жителям округа запрещали покупать спиртное в связи с празднованием последних звонков. Выпускные проходили в регионе 20 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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