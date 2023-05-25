Жителям ЯНАО запретят продавать алкоголь

Власти Салехарда и Нового Уренгоя запретят продажу алкоголя на День защиты детей

26 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Запрет на продажу спиртного действует в связи с празднованием Дня защиты детей Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителям Салехарда и Нового Уренгоя запретят продавать алкоголь в День защиты детей, который пройдет 1 июня. Жителям Ноябрьска нельзя будет покупать спиртное 3 июня, потому что праздник переносится на субботу, сообщили URA.RU в муниципалитетах. «В городе будет запрещено продавать алкоголь 1 июня. Запрет действует в связи с празднованием Дня защиты детей», — сказали в мэриях. В Ноябрьске празднование перенесли на выходной день. Также запрет действует и в Лабытнанги. Ранее жителям округа запрещали покупать спиртное в связи с празднованием последних звонков. Выпускные проходили в регионе 20 мая.

Жителям Салехарда и Нового Уренгоя запретят продавать алкоголь в День защиты детей, который пройдет 1 июня. Жителям Ноябрьска нельзя будет покупать спиртное 3 июня, потому что праздник переносится на субботу, сообщили URA.RU в муниципалитетах. «В городе будет запрещено продавать алкоголь 1 июня. Запрет действует в связи с празднованием Дня защиты детей», — сказали в мэриях. В Ноябрьске празднование перенесли на выходной день. Также запрет действует и в Лабытнанги. Ранее жителям округа запрещали покупать спиртное в связи с празднованием последних звонков. Выпускные проходили в регионе 20 мая.