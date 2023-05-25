Тюменские зеки месяцами не могут устроиться на работу

Заключенные тюменских колоний не могут устроиться на работу

26 мая 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В колониях Тюменской области не хватает рабочих мест для спецконтингента Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Заключенные колоний Тюменской области месяцами не могут устроиться на работу в исправительных учреждениях из-за нехватки рабочих мест. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. «Работа в тюменских колониях, конечно, есть. Но на всех ее не хватает. Есть, например, производство спецодежды, подсобные хозяйства, и так далее. Но чтобы устроиться куда-то на хорошее место, нужно подождать. А ждать иногда приходится очень долго», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые заключенные ждут своей очереди на трудоустройство месяцами. В УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что бывший тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов не может найти работу в ИК-2, где отбывает срок за массовый расстрел сослуживцев, который произошел в 2019 году. Тогда жертвами солдата стали десять человек: восемь из них погибли на месте.

Заключенные колоний Тюменской области месяцами не могут устроиться на работу в исправительных учреждениях из-за нехватки рабочих мест. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. «Работа в тюменских колониях, конечно, есть. Но на всех ее не хватает. Есть, например, производство спецодежды, подсобные хозяйства, и так далее. Но чтобы устроиться куда-то на хорошее место, нужно подождать. А ждать иногда приходится очень долго», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые заключенные ждут своей очереди на трудоустройство месяцами. В УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что бывший тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов не может найти работу в ИК-2, где отбывает срок за массовый расстрел сослуживцев, который произошел в 2019 году. Тогда жертвами солдата стали десять человек: восемь из них погибли на месте.