25 мая 2023

Тюменские зеки месяцами не могут устроиться на работу

Заключенные тюменских колоний не могут устроиться на работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, зэк, заключенный, производство мебели
В колониях Тюменской области не хватает рабочих мест для спецконтингента Фото:

Заключенные колоний Тюменской области месяцами не могут устроиться на работу в исправительных учреждениях из-за нехватки рабочих мест. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Работа в тюменских колониях, конечно, есть. Но на всех ее не хватает. Есть, например, производство спецодежды, подсобные хозяйства, и так далее. Но чтобы устроиться куда-то на хорошее место, нужно подождать. А ждать иногда приходится очень долго», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что некоторые заключенные ждут своей очереди на трудоустройство месяцами. В УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что бывший тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов не может найти работу в ИК-2, где отбывает срок за массовый расстрел сослуживцев, который произошел в 2019 году. Тогда жертвами солдата стали десять человек: восемь из них погибли на месте.

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Заключенные колоний Тюменской области месяцами не могут устроиться на работу в исправительных учреждениях из-за нехватки рабочих мест. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. «Работа в тюменских колониях, конечно, есть. Но на всех ее не хватает. Есть, например, производство спецодежды, подсобные хозяйства, и так далее. Но чтобы устроиться куда-то на хорошее место, нужно подождать. А ждать иногда приходится очень долго», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые заключенные ждут своей очереди на трудоустройство месяцами. В УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что бывший тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов не может найти работу в ИК-2, где отбывает срок за массовый расстрел сослуживцев, который произошел в 2019 году. Тогда жертвами солдата стали десять человек: восемь из них погибли на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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