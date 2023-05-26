В Тюмени пропала 75-летняя пенсионерка. Фото

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Детская безопасность. Дорога. Пермь, пешеходный переход, пенсионерка на дороге, ребенок на дороге, переход дороги на красный
Женщина была одета в белую кофту в цветочек, бежевые брюки и коричневые сандалии Фото:

В Тюмени 75-летняя пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» в своих соцсетях.

«Внимание! Пропал человек! Шабалина Галина Георгиевна, 1948 г. р. Предположительно 26.05.2023 ушла из дома по ул. Севастопольской в г. Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке.

Пропавшая была одета в белую кофту в цветочек, бежевые брюки и коричневые сандалии. Рост около 160 сантиметров, женщина носит очки. Любую информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить волонтерам поискового отряда по телефону: 8-932-32-39-911.

Фото:

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В Тюмени 75-летняя пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» в своих соцсетях. «Внимание! Пропал человек! Шабалина Галина Георгиевна, 1948 г. р. Предположительно 26.05.2023 ушла из дома по ул. Севастопольской в г. Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. Пропавшая была одета в белую кофту в цветочек, бежевые брюки и коричневые сандалии. Рост около 160 сантиметров, женщина носит очки. Любую информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить волонтерам поискового отряда по телефону: 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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