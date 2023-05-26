В Тюмени пропала 75-летняя пенсионерка. Фото

26 мая 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Женщина была одета в белую кофту в цветочек, бежевые брюки и коричневые сандалии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Тюмени 75-летняя пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» в своих соцсетях. «Внимание! Пропал человек! Шабалина Галина Георгиевна, 1948 г. р. Предположительно 26.05.2023 ушла из дома по ул. Севастопольской в г. Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. Пропавшая была одета в белую кофту в цветочек, бежевые брюки и коричневые сандалии. Рост около 160 сантиметров, женщина носит очки. Любую информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить волонтерам поискового отряда по телефону: 8-932-32-39-911. Фото: поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

В Тюмени 75-летняя пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» в своих соцсетях. «Внимание! Пропал человек! Шабалина Галина Георгиевна, 1948 г. р. Предположительно 26.05.2023 ушла из дома по ул. Севастопольской в г. Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. Пропавшая была одета в белую кофту в цветочек, бежевые брюки и коричневые сандалии. Рост около 160 сантиметров, женщина носит очки. Любую информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить волонтерам поискового отряда по телефону: 8-932-32-39-911.