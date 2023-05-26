Школьники из ЯНАО прошли первую языковую стажировку в Казани

Девять учеников из ЯНАО прошли недельную языковую стажировку в Казани Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученики билингвальных классов из Нового Уренгоя (ЯНАО) завершили первую языковую стажировку в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте правительства округа.

«Девять учеников билингвальных классов новоуренгойской гимназии прошли недельную языковую стажировку в казанском полилингвальном комплексе „Адымнар — путь к знаниям и согласию“. Образовательный тур проходил с 20 по 27 мая. Он организован по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что этим летом в рамках проекта по развитию билингвального образования в Китай отправят 15 ямальских школьников. А в июне будет организован пришкольный лагерь с языковым погружением для учеников билингвальных классов Салехарда в Обдорской гимназии.

Ранее URA.RU сообщало, что по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в ЯНАО появятся опорные билингвальные школы в общеобразовательных организациях. Ребята будут изучать химию, биологию, физику, географию, обществознание, литературу на английском языке по системе международного бакалавриата