26 мая 2023

Школьники из ЯНАО прошли первую языковую стажировку в Казани

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Девять учеников из ЯНАО прошли недельную языковую стажировку в Казани Фото:

Ученики билингвальных классов из Нового Уренгоя (ЯНАО) завершили первую языковую стажировку в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте правительства округа.

«Девять учеников билингвальных классов новоуренгойской гимназии прошли недельную языковую стажировку в казанском полилингвальном комплексе „Адымнар — путь к знаниям и согласию“. Образовательный тур проходил с 20 по 27 мая. Он организован по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что этим летом в рамках проекта по развитию билингвального образования в Китай отправят 15 ямальских школьников. А в июне будет организован пришкольный лагерь с языковым погружением для учеников билингвальных классов Салехарда в Обдорской гимназии.

Ранее URA.RU сообщало, что по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в ЯНАО появятся опорные билингвальные школы в общеобразовательных организациях. Ребята будут изучать химию, биологию, физику, географию, обществознание, литературу на английском языке по системе международного бакалавриата

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Ученики билингвальных классов из Нового Уренгоя (ЯНАО) завершили первую языковую стажировку в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте правительства округа. «Девять учеников билингвальных классов новоуренгойской гимназии прошли недельную языковую стажировку в казанском полилингвальном комплексе „Адымнар — путь к знаниям и согласию“. Образовательный тур проходил с 20 по 27 мая. Он организован по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении. Также сообщается, что этим летом в рамках проекта по развитию билингвального образования в Китай отправят 15 ямальских школьников. А в июне будет организован пришкольный лагерь с языковым погружением для учеников билингвальных классов Салехарда в Обдорской гимназии. Ранее URA.RU сообщало, что по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в ЯНАО появятся опорные билингвальные школы в общеобразовательных организациях. Ребята будут изучать химию, биологию, физику, географию, обществознание, литературу на английском языке по системе международного бакалавриата
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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