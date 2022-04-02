В школах ЯНАО будут учить детей на иностранных языках

Билингвальные школы ЯНАО получат собственные методические материалы и VR Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во всех крупных городах ЯНАО в течение 2022 года появятся опорные билингвальные школы в общеобразовательных организациях. Как сообщается в опубликованном документе, школы с преподаванием на английском, по системе международного бакалавриата, откроются в гимназиях Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Лабытнанги.

«Проектом постановления предусмотрено открытие на базе общеобразовательных организаций опорных школ автономного округа по билингвальному обучению. Такие классы по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова откроются в гимназиях Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Лабытнанги. Ребята будут изучать химию, биологию, физику, географию, обществознание, литературу на английском языке по системе международного бакалавриата», — говорится в комментарии к документу, опубликованному на сайте правительства ЯНАО.

Для присвоения общеобразовательной организации статуса опорной школы по билингвальному обучению необходимо, чтобы орган местного самоуправления подал заявление в ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования». Школа должна в течение трех лет иметь победителей или призеров всероссийской олимпиады школьников по иностранному языку, а также выпускников набравших от 80 до 100 балов по предмету «иностранный язык». Помимо этого, у учителей должно быть два профиля обучения, а также необходимый опыт преподавания.

Также власти ЯНАО планируют заключить договора с ведущими билингвальными общеобразовательными организациями России. А еще каждый класс будет брендирован и оснащен специальной техникой для обучения, а именно VR и программного обеспечения для проведения виртуальных экскурсий.

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